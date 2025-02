Frig crâncen în apartamentul cântăreței Saveta Bogdan. Șocul pe care l-a avut când i-a venit factura la întreținere: ”Pentru ce dau banii ăștia?”

Saveta Bogdan dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, că i-a venit o factură uriașă la întreținere, deși are, în continuare, caloriferul rece și nici apa calda nu curge!

Saveta Bogdan, factură mare la întreținere, deși n-are căldură și apă caldă! Câte grade sunt în locuința artistei și la ce soluție a apelat să nu înghețe de frig

de la noi e fiartă pentru situația cu care se confruntă iarnă de iarnă și spune cum face față timpului friguros, dar și câte grade are în apartamentul în care locuiește.

Deși e recomandat ca pe timp de ger să avem, în locuință, în jur de 22 de grade, acest lucru nu se întâmplă pentru toată lumea, mai ales dacă vorbim despre cetățenii din Capitală, unde în continuare se fac reparații la țevile cu apă caldă și bucureștenii din anumite cartiere se plâng de ani buni că n-au nici măcar apă caldă.

Saveta Bogdan ne-a dezvăluit că problemele cu apa caldă și căldura nu s-au rezolvat nici anul ăsta și că în continuare ar sta în frig dacă n-ar avea caloriferul electric băgat în priză. Vedeta a reușit să salveze cumva situația, deși va plăti mai mult la electricitate, dar e extrem de nemulțumită căci, în ciuda faptului că are caloriferul de la RADET rece și apa nu e nici măcar călâie, i-a venit o factură la întreținere de 600 de lei pe ultima lună!

„Fără caloriferul electric, sunt 17-18 grade, e frig de mori”. Folclorista, revoltată: „Eu am plătit 600 de lei, pentru ce?”

„În bloc e frig, apă caldă nu e, am făcut toate reclamațiile. Nu e nimic ca lumea. Mă încălzesc cu un calorifer electric pe care-l bag în priză, și azi-noapte l-am uitat și m-am trezit la unu și jumătate și zic, atâta căldură e, Doamne, dar de ce e așa cald?

Vreau să îți mai spun o chestie, știi ce mă deranjează? Stau în frig, dar întreținerea vine mare. De ce ne pune să mai plătim întreținerea dacă stau în frig? Te întreb și eu, nu? La mine în casă, fără caloriferul electric, sunt 17-18 grade, e frig de mori! Dacă nu bag caloriferul în priză nu pot să stau în casă, unu la mână, de ce mai plătim atâta întreținere?

Eu am plătit șase milioane (600 lei), pentru ce? Nici apă caldă nu e. Băgând caloriferul în priză, eu trebuie să mai plătesc și curentul. Contorul știi cum fuge?”, a spus extrem de revoltată Saveta Bogdan.

ne-a zis că a tot încercat să afle ce se întâmplă cu situația din blocul ei, căci nu e de ieri, de azi, problema lipsei căldurii. iubită de publicul larg ne-a spus că răspunsul e mereu același: s-a stricat o țeavă!

Fiica ei a chemat-o să stea cu ea în America: „Tot timpul țevi, țevi, țevi stricate”

„Am dat telefoane, mi-au spus că e o țeavă stricată pe la Mihai Bravu, nu știu mai pe unde, tot sunt țevi stricate de când a început anul. Tot timpul țevi, țevi, țevi stricate. Fiica mea mă cheamă să mă duc în America la ea. Acuma, de ce să plec eu în America? Am căsuța mea, cuibul meu, unde mă simt bine. Pentru ce? Pentru căldură și apă caldă!

Mi-a zis: mami, vino încoace, ai condițiile tale, eu știu că am, am acolo camera mea, am tot ce am nevoie. Ai văzut că mă duc vara și stau câte 4-5 luni pe acolo”, ne-a declarat Saveta Bogdan.

Saveta pregătește un festival de zile mari pe 3 mai, la Sângeorz-Băi

În final, Saveta ne-a zis și care sunt lucrurile plăcute din viața ei, dincolo de facturile de la întreținere și frigul din casă. Pe 3 mai le pregătește iubitorilor de folclor un spectacol de zile mari, festivalul care îi poartă numele și care se va organiza la Sângeorz-Băi, de unde e ea, de altfel.

„Eu sunt bine, în rest, mulțumesc lui Dumnezeu. Acuma pe 3 mai fac Festivalul Saveta Bogdan, îl fac la Sângeorz-Băi. Am făcut filmări pentru toate evenimentele, pentru 1 martie. Sunt căutată, mă simt iubită. Nu am de ce să mă plâng profesional”, a încheiat Saveta Bogdan.