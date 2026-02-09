Sport

Frigul a cuprins Arena Națională la Dinamo – Universitatea Craiova. Cum s-au încălzit rezervele oltenilor. Foto

Frigul a acaparat Arena Națională pe parcursul meciului Dinamo – Universitatea Craiova. Ce mod inedit de a se încălzi au găsit rezervele oltenilor! Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
09.02.2026 | 21:40
Frigul a cuprins Arena Nationala la Dinamo Universitatea Craiova Cum sau incalzit rezervele oltenilor Foto
Rezervele din Dinamo - Universitatea Craiova s-au încălzit cu pături. Sursă foto: Colaj Fanatik
Dinamo – Universitatea Craiova a fost capul de afiș al etapei cu numărul 26 din SuperLiga. La ora jocului s-a înregistrat o temperatură scăzută, iar rezervele oltenilor au găsit un mod inedit pentru a se încălzi.

Fotbal la -2 grade pe Arena Națională! Rezervele Universității Craiova au avut nevoie de pături

Aflată în plină iarnă, România se confruntă cu temperaturi sub 0 grade Celsius. Dacă în alte campionate din Europa anumite meciuri au fost amânate, acest lucru nu s-a întâmplat și la Dinamo – Universitatea Craiova.

La ora meciului termometrele arătau -2 grade în București, însă vântul a făcut ca senzația reală să fie de -9 grade Celsius. Dacă titularii din Dinamo – Universitatea Craiova s-au încălzit alergând, rezervele au avut de suferit pe bancă.

FANATIK a surprins momentul în care jucătorii de rezervă de la Universitatea Craiova au folosit pături cu logo-ul clubului pentru a se încălzi. Totodată, mai mulți jucători au purtat fesuri, respectiv mănuși pentru ca statul pe bancă să fie mai puțin friguros.

rezerve Craiova
Rezervele Universității Craiova au folosit pături pe bancă. Sursă foto: Fanatik

Dinamo – Universitatea Craiova, derby-ul care decide liderul în SuperLiga

Dinamo – Universitatea Craiova a fost meciul care a tras cortina peste etapa a 26-a din SuperLiga. Duelul a fost unul foarte important, mai ales în economia primelor locuri din clasament.

„Câinii” au avut avantajul terenului propriu, însă Universitatea Craiova a demonstrat de-a lungul acestui sezon că evoluează foarte bine și în deplasare. În cazul unei remize, oltenii vor rămâne în fruntea ierarhiei și după această etapă.

