Frigul modifică programul din SuperLiga! Schimbarea anunțată de LPF pentru etapa a 24-a

Confruntarea dintre și Oțelul Galați nu se va mai disputa luni, de la ora 20:00, așa cum era programată inițial, ci se va disputa mai devreme pentru a se evita temperaturile neplăcute ce se anunță a fi la un nivel foarte scăzut.

Schimbarea în programul etapei cu numărul 24 din SuperLiga

Prognoza meteo de luni, 2 februarie, anunță că temperaturile vor fi foarte scăzute și din cauza acestui fapt cei de la LPF au decis ca partida dintre FC Botoșani și să se dispute de la ora 18:30, în loc de ora 20:00, așa cum era programată inițial.

„Liga Profesionistă de Fotbal și EAD, deținătorul de drepturi tv, au decis ca partida FC Botoșani – Oțelul Galați, contând pentru etapa a 24-a și programată inițial luni, 2 februarie, ora 20.00, să se dispute în cursul aceleași zile, dar de la ora 18.30.

Prognoza meteo indică temperaturi foarte scăzute la începutul săptămânii viitoare, în acea zonă a țării, iar LPF și EAD au hotărât schimbarea orei de disputare pentru protejarea tuturor celor implicați în acest eveniment sportiv (fotbaliști, antrenori, oficiali, organizatori și spectatori)”, a fost anunțul .

Programul complet al rundei cu numărul 24 din SuperLiga

Vineri, 30 ianuarie

17.00 CFR Cluj – Metaloglobus

20.00 Dinamo – Petrolul

Sâmbătă, 31 ianuarie

14.30 Unirea Slobozia – Hermannstadt

17.00 FC Argeș – UTA Arad

20.00 FC Rapid – U Cluj

Duminică, 1 februarie

17.15 Farul- Universitatea Craiova

20.00 FCSB – Csikszereda

Luni, 2 februarie

18.30 FC Botoșani – Oțelul

Temperaturi foarte scăzute în ziua meciului dintre Botoșani și Oțelul

Pe luni, 2 februarie 2026, meteorologii din România anticipează o zi rece, cu valori termice sub cele normale pentru începutul lunii februarie și un regim al vremii încă influențat de un aer rece dinspre nord‑est. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează pentru prima parte a lunii un episod de ger intens în special în regiunile estice și de nord‑est ale țării, cu temperaturi minime ce pot coborî până în jurul valorii de −10 °C.

În Botoșani și în nordul Moldovei, datele meteo indică pentru ziua de luni temperaturi considerabil scăzute, cu minime de aproximativ −8 °C și maxime tot negative. Aceste condiții vor face ca partida dintre Botoșani și Oțelul să se dispute într-o vreme extrem de dificilă, însă având în vedere că urmează etapă intermediară, LPF nu a avut o altă soluție de a muta meciul.