Sport

Frigul modifică programul din SuperLiga! Schimbarea anunțată de LPF pentru etapa a 24-a

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat schimbarea programului pentru etapa cu numărul 24, care începe de vineri, 30 ianuarie, și se termină luni, 2 februarie.
Mihai Alecu
29.01.2026 | 16:10
Frigul modifica programul din SuperLiga Schimbarea anuntata de LPF pentru etapa a 24a
ULTIMA ORĂ
Anunțul LPF despre etapa 24 din SuperLiga
ADVERTISEMENT

Confruntarea dintre FC Botoșani și Oțelul Galați nu se va mai disputa luni, de la ora 20:00, așa cum era programată inițial, ci se va disputa mai devreme pentru a se evita temperaturile neplăcute ce se anunță a fi la un nivel foarte scăzut.

Schimbarea în programul etapei cu numărul 24 din SuperLiga

Prognoza meteo de luni, 2 februarie, anunță că temperaturile vor fi foarte scăzute și din cauza acestui fapt cei de la LPF au decis ca partida dintre FC Botoșani și Oțelul Galați să se dispute de la ora 18:30, în loc de ora 20:00, așa cum era programată inițial.

ADVERTISEMENT

„Liga Profesionistă de Fotbal și EAD, deținătorul de drepturi tv, au decis ca partida FC Botoșani – Oțelul Galați, contând pentru etapa a 24-a și programată inițial luni, 2 februarie, ora 20.00, să se dispute în cursul aceleași zile, dar de la ora 18.30.

Prognoza meteo indică temperaturi foarte scăzute la începutul săptămânii viitoare, în acea zonă a țării, iar LPF și EAD au hotărât schimbarea orei de disputare pentru protejarea tuturor celor implicați în acest eveniment sportiv (fotbaliști, antrenori, oficiali, organizatori și spectatori)”, a fost anunțul postat de LPF.

ADVERTISEMENT
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro...
Digi24.ro
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE

Programul complet al rundei cu numărul 24 din SuperLiga

Vineri, 30 ianuarie

ADVERTISEMENT
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut...
Digisport.ro
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut anunțul! ”NU există”
  • 17.00 CFR Cluj – Metaloglobus
  • 20.00 Dinamo – Petrolul

Sâmbătă, 31 ianuarie

  • 14.30 Unirea Slobozia – Hermannstadt
  • 17.00 FC Argeș – UTA Arad
  • 20.00 FC Rapid – U Cluj

Duminică, 1 februarie

ADVERTISEMENT
  • 17.15 Farul- Universitatea Craiova
  • 20.00 FCSB – Csikszereda

Luni, 2 februarie

  • 18.30 FC Botoșani – Oțelul

Temperaturi foarte scăzute în ziua meciului dintre Botoșani și Oțelul

Pe luni, 2 februarie 2026, meteorologii din România anticipează o zi rece, cu valori termice sub cele normale pentru începutul lunii februarie și un regim al vremii încă influențat de un aer rece dinspre nord‑est. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează pentru prima parte a lunii un episod de ger intens în special în regiunile estice și de nord‑est ale țării, cu temperaturi minime ce pot coborî până în jurul valorii de −10 °C.

În Botoșani și în nordul Moldovei, datele meteo indică pentru ziua de luni temperaturi considerabil scăzute, cu minime de aproximativ −8 °C și maxime tot negative. Aceste condiții vor face ca partida dintre Botoșani și Oțelul să se dispute într-o vreme extrem de dificilă, însă având în vedere că urmează etapă intermediară, LPF nu a avut o altă soluție de a muta meciul.

Zeljko Kopic, anunțuri tari înainte de Dinamo – Petrolul: „Chiar acum am aflat”
Fanatik
Zeljko Kopic, anunțuri tari înainte de Dinamo – Petrolul: „Chiar acum am aflat”
Cutremur în sportul românesc: Ana Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile...
Fanatik
Cutremur în sportul românesc: Ana Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice! Decizia luată de Tribunalul Elveţian
Lovitură pentru Florin Tănase înainte de FCSB – Fenerbahce. Ce se întâmplă cu...
Fanatik
Lovitură pentru Florin Tănase înainte de FCSB – Fenerbahce. Ce se întâmplă cu vedeta campioanei. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ADIO! Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo!
iamsport.ro
ADIO! Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!