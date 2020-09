Frizerul Călin Strâmbeanu a câștigat funcția de consilier local al orașului Întorsătura Buzăului, la alegerile locale 2020

La alegerile locale 2020 au candidat oameni din toate domeniile, fie că vorbim de medici, hair stiliști, actori sau cântăreți renumiți.

După Claudiu Bleonț, Adina Alberts sau Dinu Iancu Sălăjanu, frizerul Călin Strâmbeanu, cel care a stârnit reacții din partea oamenilor cu afișul de campanie, a fost votat și a ieșit consilier local.

Afișul de campanie avea sloganul Îndreptăm Întorsura Buzăului, în condițiile în care numele de familie este Strâmbeanu, fapt ce a dus la amuzamentul cetățenilor.

Frizerul Călin Strâmbeanu, victorios la alegerile locale 2020

Menționăm că actualul consilier local al orașului Întorsura Buzăului din județul Covasna, Transilvania, este frizer de meserie și practică meseria cu mândrie. Fostul purtător de cuvânt al Guvernului Cioloș a anunțat pe Facebook că cel de-al patrulea candidat USR PLUS la alegerile locale 2020 a ieșit victorios din cursa electorală.

„ Îl mai știți pe Călin Strâmbeanu care a mers cu sloganul Îndreptăm Întorsura? A câștigat, e consilier USR PLUS la Întorsura Buzăului unde USR PLUS a luat primăria.”, a scris Liviu Lolu.

La alegerile locale 2020, USR Întorsura Buzăului i-a anunțat candidatura pe Facebook noului consilier local. „Astăzi îl prezentăm pe Călin Strîmbeanu, locul 4 pe lista Alianţei USR PLUS pentru Consiliul local al oraşului Întorsura Buzăului: – Activ, implicat în comunitate, mereu între oameni! Vreau un viitor mai curat și bun pentru orașul nostru și pentru copiii mei!”, se arată scris pe Facebook-ul USR Întorsura Buzăului.

USR a câștigat alegerile locale 2020 pentru funcția de primar al orașului Întorsura Buzăului

Candidatul USR, Raul Urdă, este noul primar al oraşului Întorsura Buzăului. Profesorul Leca Băncilă, candidat ALDE pentru al patrulea mandat, a pierdut în acest an.

„ Felicitări echipei de oameni nebuni care au crezut într-un vis! Cei care au câştigat cu adevărat suntem noi, toţi întorsurenii, cei care de mâine, indiferent de culoarea politică, va trebui sa formăm o mare familie pentru a ‘Îndrepta Întorsura’. Mulţumesc din suflet tuturor!”, a scris Raul Urdă pe Facebook.

„ Spre durerea mea, se pare că nu am reuşit intrarea în Consiliul Local Sfântu Gheorghe şi nici în Consiliul Judeţean Covasna. Mă domină o stare de bucurie şi durere-frustrare. Pentru că ştiu că puteam aduce o contribuţie serioasă la bunul mers al oraşului şi judeţului. O altă durere este că sunt un om de echipă şi mă doare că munca unei echipe minuscule, de 50 de zile rămâne fără roade în municipiu şi în judeţ şi pentru asta, în calitatea mea de coordonator campanie USR Covasna, îmi cer scuze faţă de colegii mei şi îmi asum întreaga responsabilitate, chit că am dat mai mult de 100% timp de 50 de zile. În schimb, sunt super-fericit că în ciuda faptului că suntem o filială judeţeană care funcţionăm ca şi activitate politică de 1 an şi 9 luni am reuşit să câştigăm două primării: Primăria oraşului Întorsura Buzăului şi Primăria comunei Valea Mare. Este puţin, este mult, nu ştiu, decideţi voi.”, a menționat preşedintele USR Covasna, Dulanyi-Balogh Szilard pe Facebook.

