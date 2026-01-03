Frizerul care îi face transferurile lui Neluțu Varga la CFR Cluj: „Eu l-am adus pe Otele”

ADVERTISEMENT

În ziua de astăzi, pe stadioanele lumii se pot vedea cele mai exotice… nu numai driblinguri, pase sau goluri, ci și… frizuri! Fotbaliștii de pretutindeni țin extrem de mult la look-ul lor. Unii au chiar stiliști personali. În România, un nume a devenit tot mai prezent în spatele acestor apariții capilare impecabile: Robert Schreiber, frizerul preferat al jucătorilor din SuperLigă. El este cel a făcut ca transferul lui Philip Otele la CFR Cluj să fie posibil. Fără nicio glumă!

Robert Schreiber, frizerul preferat al jucătorilor din SuperLigă: „Primul fotbalist care mi-a intrat în foarfeci a fost Simo Roumpoulakou”

Robert lucrează la un salon din Arad și îi tunde pe toți jucătorii de la UTA. Mai mult, fotbaliștii de la CFR Cluj și-au făcut abonament și ajung frecvent și ei pe mâna sa. Pe unii îi tunde deja de câțiva ani buni. În arhiva sa personală are zeci de fotografii cu vedetele care i-au trecut pragul.

ADVERTISEMENT

„Aventura mea în acest domeniu a început în urmă cu opt ani”, povestește Robert. „Am avut mereu o atracție pentru această meserie, probabil o moștenire de la străbunicul meu”.

Frizerul arădean a fost mereu pasionat și de fotbal, suporter înfocat al „Bătrânei Doamne” din Arad, UTA. Poate tocmai de aceea, momentul în care primul jucător i-a trecut pragul salonului a avut o semnificație specială. „Primul fotbalist care mi-a intrat în foarfeci, ca să spun așa, a fost Simo Roumpoulakou, pe atunci, prin 2020, la UTA. De acolo a început adevărata aventură în labirintul fotbaliștilor pe care am ajuns să-i tund”.

ADVERTISEMENT

Se pare că fundașul stânga albanez a fost total mulțumit de rezultatul final și l-a recomandat pe Robert și colegilor săi de la UTA. Așa a devenit „frizerul fotbaliștilor”. Emoțiile au fost prezente încă de la început și nu l-au părăsit nici azi.

ADVERTISEMENT

„Dorința de a oferi tot ce e mai bun te face să simți intens fiecare moment. Fiecare tunsoare e o responsabilitate, pentru că știi că omul acela urmează să apară pe teren, în fața a mii de oameni”, spune Robert.

Respectul, cheia unei relații de durată

În lumea fotbalului, încrederea nu se câștigă ușor. Robert a învățat că succesul nu ține doar de talent, ci și de discreție, și de bun-simț: „Totul depinde de tine ca om. Dacă înțelegi fotbalul, dacă știi să respecți intimitatea fotbaliștilor, atunci nu sunt deloc dificili. Din contră, sunt corecți, glumeți și foarte respectuoși”.

ADVERTISEMENT

În timp, a descoperit că autenticitatea e cel mai important „instrument” al unui frizer care lucrează cu sportivi. Robert, fiind extrem de pasionat de fotbal, intră cu cel mai mare drag în discuții despre sportul rege: „Dacă ai argumente solide într-o discuție despre joc sau viața din vestiar, ei simt că vorbești aceeași limbă. Încrederea se creează natural, fără să forțezi nimic”.

Singurul moment în care devin rezervați e atunci când simt că cineva vrea să profite de imaginea lor. Fotbaliștii sunt vedete și majoritatea își aleg cu multă grijă oamenii pe care să îi aibă alături: „Sunt oameni ca noi toți, doar că trăiesc zilnic sub lumina reflectoarelor. E normal să fie precauți”.

Cum aleg fotbaliștii frizerul „potrivit”

Pentru un fotbalist, frizerul e aproape la fel de important ca un preparator fizic. Nu zâmbiți, look-ul face parte din brandul personal. De la Cristiano Ronaldo până la Neymar sau Foden, jucătorii aleg coafuri care să îi facă unici, care să îi facă să se simtă cât mai bine pe teren și să arate „cool & fresh” în fotografii.

„De obicei, imaginea creată online și recomandările colegilor din vestiar contează foarte mult. Când un jucător semnează cu o echipă nouă, primul lucru pe care îl caută, uneori chiar înaintea apartamentului, e frizerul”, e sigur Robert.

Tunsoarea care a schimbat o carieră. L-a sunat direct pe Neluțu Varga!

Cea mai neașteptată poveste din culisele salonului îl are în prim-plan pe Philip Otele. Atacantul nigerian juca, la vremea aceea, în 2023, la UTA, însă nu avea de gând să își prelungească înțelegerea. Fotbalistul i-a spus ce avea pe suflet lui Robert, iar frizerul a decis, nici mai mult, nici mai puțin, să îi propună lui , cu care este rudă, să îl aducă la CFR Cluj. Așa au făcut „feroviarii” unul dintre cele mai reușite transferuri din ultimii ani.

„Într-o zi mi-a spus că nu intenționează să-și prelungească contractul cu UTA. În glumă, i-am zis: «Și ce zici de CFR Cluj?». Iar el, fără să stea pe gânduri, a spus «Ar fi o rampă excelentă de lansare»”, povestește Robert. A a simțit că momentul nu e întâmplător: „Am luat legătura cu domnul Varga, i-am vorbit despre el și, la scurt timp, Otele semna cu CFR. Azi joacă în Europa League pentru FC Basel și încă ținem legătura”.

Îi dedica golurile marcate pentru CFR Cluj „mimând” o… foarfecă!

Mutarea s-a dovedit una excelentă pentru toată lumea. Otele a impresionat în tricoul celor de la CFR Cluj. A înscris nu mai puțin de 18 goluri în sezonul 2023/2024, iar la doar un an după ce l-a adus de la UTA, CFR îl vindea în Golf, la Al-Wahda, pentru 3,5 milioane de euro.

Cota sa de piață a ajuns la 5 milioane de euro și s-a scris despre interesul unor formații din Premier League și Ligue 1 pentru serviciile sale. Joacă în Europa League și a dat piept, în acest sezon, cu FCSB, campioana din SuperLiga.

Robert a păstrat o relație foarte bună cu Otele și după ce atacantul a plecat din România. De altfel, fotbalistul îi dedica lui golurile pe care le înscria în tricoul celor de la CFR, lucru de care frizerul este extrem de mândru: „După fiecare gol, ridica mâna spre cer și mima o foarfecă. A fost modul lui de a-mi mulțumi”.

L-a filmat o dronă și se vedea că are… vânt în freză!

În salonul lui Robert, atmosfera e mereu relaxată. Se râde mult, se glumește, se discută fotbal, dar și întâmplări din viața de zi cu zi. Are parte de tot felul de situații și aude povești pline de haz din vestiare: „Îmi amintesc o fază amuzantă: un jucător venit direct de la antrenament, transpirat, mi-a spus râzând: «Robert, fă ceva să-mi stea părul bine, că azi m-a filmat drona de sus și se vedea că am vânt în freză!»”.

Talisman pentru gol

Robert își amintește că un fotbalist și-a lăsat telefonul pe masă, iar colegii lui din vestiar l-au sunat pe video call. Și a devenit un talisman pentru jucătorii de la UTA! De ce? Explică Robert: „Au început să-l strige: «Vezi că dacă te tunde Robert, dai gol etapa viitoare!». Și, culmea, chiar a dat! De atunci, vin înainte de meciurile importante, pentru noroc”. Și chiar reușesc, în majoritatea cazurilor, să marcheze doar după ce se tund la salonul la care lucrează Robert.

Atenție fotbaliști! Și nu numai!

Cei care vor să își schimbe look-ul la salonul unde se tund fotbaliștii din Superliga României o pot face la Arad. Programările se realizează prin intermediul unei aplicații dedicate, iar clienții trebuie doar să introducă numele „Robert Schreiber”.