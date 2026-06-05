Frizerul l-a dat de gol! Primele imagini cu cicatricea uriașă a lui Valverde, după conflictul cu Tchouameni

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Real Madrid a ajuns la al doilea sezon consecutiv fără niciun trofeu câștigat, iar această contraperformanță nu putea veni fără conflicte și certuri în interiorul vestiarului. Federico Valverde (27 de ani) și Aurelien Tchouameni (26 de ani) au fost personajele principale ale unui scandal monstru, iar mijlocașul uruguayan s-a ales cu o cicatrice urâtă în urma bătăii cu fostul fotbalist al lui AS Monaco.

Frizerul l-a dat de gol pe Federico Valverde! Primele imagini cu cicatricea mijlocașului

Tensiunea din vestiar și glumele nesărate ale lui Federico Valverde, care este cunoscut pentru gesturile exagerate prin care își enervează colegii, l-au adus pe Aurelien Tchouameni în punctul de a-l agresa fizic pe coechipierul său.

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Mijlocașul francez i-a aplicat o lovitură dură peste figură, care l-a pus la pământ pe loc. În timpul căderii, Valverde s-a lovit cu fruntea de marginea unei mese, ceea ce i-a provocat o tăietură serioasă pe frunte, din cauza căreia a fost lăsat timp de trei partide consecutive pe bancă de Alvaro Arbeloa.

El a intrat în ultimul meci al sezonului, contra lui Athletic Bilbao, însă în acea partidă nu s-a putut observa urma confruntării cu colegul său de echipă. Valverde a fost dat de gol chiar de frizerul său, care l-a postat imediat ce i-a finalizat tunsoarea. În videoclipul respectiv poate fi observată o cicatrice de 2-3 centimetri, care pornește din partea dreaptă a frunții și se termină spre mijlocul acesteia.

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Ce măsuri a luat Real Madrid în urma acestui incident

Deoarece clubul i-a considerat vinovați pe amândoi, atât pe Valverde, care a provocat, cât și pe Tchouameni, care a lovit, clubul a decis să nu existe măsuri din punct de vedere sportiv. Totuși, cei doi s-au ales cu o amendă record în fotbal. chiar dacă asta înseamnă doar 2-3 săptămâni de muncă pentru cele două superstaruri.

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„Real Madrid anunță că, în urma evenimentelor care au dus la deschiderea procedurilor disciplinare de ieri împotriva jucătorilor noștri Federico Valverde și Aurelien Tchouameni, ambii au apărut astăzi în fața ofițerului de anchetă. În timpul apariției lor, jucătorii și-au exprimat sincerul regret pentru cele întâmplate și și-au cerut scuze reciproc. De asemenea, au transmis scuzele clubului, coechipierilor, staff-ului tehnic, fanilor și ambii și-au oferit întreaga cooperare, fiind dispuși să accepte orice sancțiune pe care clubul o consideră adecvată. Având în vedere aceste circumstanțe, Real Madrid a decis să aplice o amendă de 500.000 de euro pentru fiecare, încheind astfel procedurile interne corespunzătoare”, a fost anunțul oficial al clubului.