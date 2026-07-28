Front comun cu bulgarii! Peluza Nord condamnă conducerea Craiovei după decizia de a-i interzice pe fanii lui Levski în tribunele de pe Oblemenco

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Universitatea Craiova se află în centrul unei controverse înaintea returului cu Levski Sofia, partida care poate aduce calificarea în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Decizia clubului oltean de a invalida biletele cumpărate de suporterii formației bulgare care au încercat să intre în sectoarele rezervate gazdelor nu a rămas fără reacție. Peluza Nord Craiova a transmis un mesaj extrem de dur, criticând măsura luată de conducere și susținând că fotbalul nu trebuie să își piardă componenta esențială: oamenii din tribune.

Peluza Nord Craiova, atac dur după decizia clubului: „Știința, tu nu ești jandarmul nimănui!”

, cu Borac Banja Luka, iar formația din Sofia nu are dreptul să beneficieze de sprijinul unei galerii la returul de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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În ciuda interdicției, o parte dintre fanii lui Levski au încercat să ajungă la Craiova și au cumpărat bilete în sectoarele destinate suporterilor olteni. Potrivit informațiilor FANATIK, , după cum a transmis oficial și Universitatea Craiova.

Decizia nu a fost, însă, privită cu ochi buni de Peluza Nord Craiova. Ultrașii care susțin campioana României au reacționat public și au contestat modul în care clubul a ales să gestioneze situația.

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„Știința noastră superbă pe care o iubim necondiționat s-a dovedit ieri a fi și ea, ca toate lucrurile din lume, imperfectă. Cum, Știința, tocmai tu dintre toate, care ai în ADN să lupți pentru drepturi și libertăți, să dai un comunicat prin care să te faci complice la despărțirea fotbalului de oameni? Cum, Știința, să aplici tu o pedeapsă colectivă care este interzisă până și în război, încă din 1949, prin Convenția de la Geneva? Cum, Știința, să te transformi tu în jandarmul UEFA, aceeași mizerabilă UEFA care ne arde și pe noi nedrept cu orice ocazie? Dacă o să fim noi următorii, cum o să vrem să ne trateze gazdele? Și toate astea pentru ce? Credeai că dacă vin câteva sute de bulgari o să domine zeci de mii de olteni, în loc să te gândești că mai mult îi activează?

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Pentru ordine publică? Știința, repetăm, tu nu ești jandarmul nimănui! Mentalitatea unui club de fotbal studențesc este incompatibilă cu mentalitatea pulanului. Tu ești „cea mai frumoasă poveste de dragoste dintre oameni și fotbal” și, din postura asta, nu ai voie să gândești așa. Pentru mirajul Champions League și al banilor de acolo? Tocmai ai dovedit că nu îi merităm. Nu merităm să stăm pe cea mai înaltă scenă a fotbalului dacă nu știm să ne tratăm cu respect rivalii! Nici măcar rivalii, ci adversarii, pentru că nu există nicio rivalitate între Știința și Levski“, este o parte din comunicatul Peluzei Nord Craiova.

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Peluza Nord Craiova anunță că nu va manifesta ostilitate față de Levski

Peluza Nord a transmis și că, în cazul în care situația nu va fi remediată, nu intenționează să adopte o atitudine ostilă față de formația bulgară la partida de miercuri seară. Suporterii olteni au mai precizat că Levski Sofia nu este un rival al Universității Craiova și că, din punctul lor de vedere, respectul față de adversar trebuie să rămână o regulă în fotbal.

„Dacă nu ai putut, din cauza regulamentului, să-i ajuți pe oamenii ăia să fie alături de echipa pe care o iubesc, trebuia măcar să nu-i încurci. Nu trebuia să fii complice la această mizerie a fotbalului modern! Nu te reprezintă! Cu această ocazie, anunțăm că, dacă situația nu se va remedia, Peluza Nord nu o să arate niciun fel de ostilitate către o echipă lăsată fără sprijinul suporterilor proprii. Nu e demn să facem asta! Lupta Stiinta, dar fă-o corect dpdv moral!”, au mai transmis aceștia.

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Mii de suporteri olteni și-au asigurat deja locul la meciul cu Levski

Returul cu Levski Sofia stârnește un interes uriaș în rândul fanilor Universității Craiova, iar atmosfera de pe „Ion Oblemenco” se anunță una spectaculoasă. Până luni, clubul oltean a comercializat aproximativ 8.000 de bilete, în această cifră fiind incluse și pachetele vândute pentru confruntările cu Levski și Petrolul. În ultimele două zile, ritmul achizițiilor a fost unul foarte bun, Universitatea Craiova reușind să vândă aproximativ 1.500 de bilete pe zi.

Oficialii clubului se așteaptă ca numărul spectatorilor să crească și mai mult înaintea fluierului de start, mai ales că partida cu Levski Sofia poate aduce calificarea în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor.

Pe lângă biletele deja vândute, Universitatea Craiova beneficiază și de sprijinul celor aproape 11.000 de abonați activi, care au acces la meci pe baza abonamentelor deținute. Astfel, în acest moment, campioana României are deja asigurată prezența a aproximativ 20.000 de spectatori, iar la confruntarea decisivă cu formația bulgară.