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Într-un studio TV, în contextul discuției , moderatorul îi oferă președintelui FCSB o informație – Frosinone a plătit pentru un anume Romano Schmid 8.5 milioane euro. La câteva zile, apare știrea unui nou transfer pe bani mulți la Frosinone: Tomáš Bobček – aproximativ 11 milioane euro plus bonusuri. Ia stai un pic…MM Stoica avea dreptate să fie surprins; o astfel de campanie de transferuri e complet atipică pentru Frosinone. Ce avem noi aici?

Acționariatul Frosinone: schimbare majoră în vara lui 2026

Până în această vară, clubul era controlat integral de familia Stirpe. La 1 iulie 2026, Maurizio Stirpe a anunțat acordul încheiat cu fondul american Clara Vista Investment Partners. Presa de specialitate avansează chiar și o sumă pentru care fondul american ar fi primit 80% din acțiunile clubului – aproximativ 40 de milioane euro.

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După meciul de Cupă cu Juve Stabia, înainte de prima etapă din serie A, la interviurile de după meci, între jurnalistul de la TuttoFrosinone și antrenorul Alvini are loc un dialog cel puțin interesant:

“Ați spus ceva mai devreme: „Aceștia sunt jucători pe care nu i-am vrut.” Puteți explica? Apoi, aș vrea să întreb cum decurge colaborarea cu noua conducere, cât de implicați ați fost dumneavoastră și staff-ul tehnic.”

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„Nu m-am explicat bine; am vrut să spun că trebuie să-i antrenez și să-i cunosc. Acesta este sensul. Nu am fost implicat, iar Castagnigni și cu mine am fost implicați cu jucătorii de anul trecut pe care i-am păstrat, și anume Cittadini, Calvani, Raimondo, Fini, Desplanches, Amey… restul sunt toți jucători nou-veniți, iar tu, antrenorul, trebuie să le înțelegi caracteristicile.”

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Dialogul de mai sus îl determina pe Maurizio Stirpe să susțină o conferință de presă pe 20 august pentru a clarifica lucrurile: „Logica recrutării s-a schimbat. Ne îndreptăm către un sistem mai profesionist: antrenorul, directorul sportiv, analiștii de date și echipa noastră de scouting contribuie cu toțîi la selecția jucătorilor. Este un efort coordonat, iar operațiunea se naște din sinteza muncii lor. Nu mai este vorba de un singur factor de decizie. Acesta este modelul pe care îl vom continua să îl urmărim pentru viitorul lui Frosinone.”

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Până acum, puterea de decizie îi aparținea lui Renzo Castagnini – directorul sportiv. Din acest sezon, declarația lui Stirpe e clară, procesul se schimbă. Pare însă că schimbarea de paradigmă nu e lipsită de fricțiuni în interiorul clubului.

Clara Vista este o platformă de investiții în sport/tehnologie, care dispune de un sistem propriu (bazat pe date) de selecție și analiză, folosit inclusiv pentru recrutare. Primul rezultat direct al utilizării algoritmilor Clara Vista este Anouar El Assouzi. Nu este o presupunere; ne confirmă asta jurnaliștii de la Lazio TV în materialul dedicat reunirii celor de la Frosinone:

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“Cea mai recentă achiziție se va alătura în următoarele ore: Anouar El Assouzi, un jucător liber de contract în vârstă de 25 de ani, care și-a petrecut ultimul sezon la Fortuna Düsseldorf. Interesant este că cea mai recentă sosire este rezultatul analizei datelor furnizate de platforma Clara Vista, care utilizează statistici și scouting tehnologic.”

Și dacă cumva nu aveți încredere în concluziile jurnaliștilor de la Lazio TV, am pentru dumneavoastră un as în mânecă. Gazzetta dello Sport din 21 august descrie campania de transferuri de la Frosinone exact așa: “„mercato fatto con l’algoritmo”. Bănuiesc că traducerea e inutilă.

Ca să nu existe dubii, site-ul fondului de investiții Prima Vista explică la randul său cu subiect și predicat modelul de business – “Abordarea noastră aduce un model operațional bazat în principal pe date într-o industrie care încă funcționează pe instinct – același model care a transformat cluburi trecute cu vederea precum Brentford, Brighton și Como în unele dintre cele mai mari povești de creare de valoare din fotbal. Identificăm cluburile subevaluate care au elementele fundamentale pentru a urca, apoi adăugăm infrastructura și pârghia de date care transformă potențialul în performanțe excepționale.”

Citatul de mai sus nu doar explică procesul de selecție de la Frosinone; el sugerează că ceva similar se petrece la Brentford, Como și Brighton. Como, club care a ajuns în Champions League după sezonul trecut și Brighton, balaurul cu care se va întâlni Craiova în Conference League.

Wills Hapworth și Charlie Lambropoulos sunt parteneri la Clara Vista. Primul dintre ei promovează pe LinkedIn cu câteva luni în urma un webinar la care invitat special a fost Chris Galley, Head of Strategy & Data Analytics at Como 1907. Mai mult, în echipa de consultanți, Clara Vista are o doamnă (pe numele sau Jill Stelfox), cu titulatura de “sports data”, care se prezintă publicului cam așa: 30+ ani la intersecția dintre sport și date și implicată în dezvoltarea NFL Next Gen Stats.

Doamnelor și domnilor, în spatele ușilor de sticlă ale birourilor cluburilor fotbalul se schimbă profund; să nu ziceți că nu v-am spus! Ah…profund și IREVERSIBIL!

Mercato de vară – strategie de portofoliu a unui investitor cu apetit la risc

Frosinone a adus în această vară 16 fotbaliști (inclusiv Bîrligea) – pe 10 dintre ei a plătit bani (sume de transfer sau împrumut), în timp ce 6 au venit liberi sau fără sumă la împrumut. În total, Frosinone a cheltuit peste 30 de milioane de euro, complet nespecific pentru acest club totuși mic de serie A. Lista lungă și costisitoare de veniri a avut și un prim efect – a creat emulație, clubul atingând un record de abonamente vândute (11,000). Aproape 63% din această sumă s-a folosit însă pentru doar două transferuri – Bobček și Schmid (peste 19 milioane euro). Desigur, deciziile de transfer au fost luate de oameni în carne și oase, dar vă propun un exercițiu interesant – să încercam să descoperim cum au judecat algoritmii Clara Vista.

Bobček – 10.7 milioane euro + bonusuri

. E atacant, slovac și vine din Polonia, de la Gdańsk, cu care…a retrogradat în liga 2. Într-adevăr, a marcat 20 de goluri sezonul trecut în Ekstraklasa, a oferit și 6 pase de gol, dar când am văzut suma plătită pentru un fotbalist care pe 8 septembrie împlinește 25 de ani, unei echipe retrogradate în liga secundă, primul lucru pe care am încercat să-l descopăr a fost vreo legătură neașteptată cu…conaționalul Jambor.

Ca o paranteză, în procesul de legitimare a jucătorilor străini în Anglia, Federația engleză consideră campionatul Poloniei unul de nivel 5 (tier 5), în timp ce serie A este, evident, un campionat de nivel 1 (tier 1). Cu atât mai mult atât prețul plătit, cât și alegerea în sine reprezintă o surpriză. Acest transfer rămâne, oricum l-aș privi, unul inexplicabil. Mai ales prin sumă. Dar și prin faptul că suma sugerează că Bobček este principala armă ofensivă a clubului în tentativa de a evita retrogradarea. În mod normal, algoritmul a identificat aici valoare și potențial de creștere, într-un campionat poate subevaluat în viziunea Clara Vista. Recunosc că mă aflu în dezacord cu algoritmul.

Romano Schmid – 8.5 milioane euro + bonusuri

Un transfer care confirmă că principalul obiectiv al clubului este menținerea în prima ligă. Austriacul e evaluat de Transfermarkt la 15 milioane euro, vine din Bundesliga, unde a fost multe sezoane om de bază. Fiind în ultimul an de contract, suspectez faptul că algoritmul a propus un mijlocaș cu experiență în campionat de top, accesibil la un preț sub valoarea sa “de piață”. Adică valoare fotbalistică necesară menținerii în serie A, la un raport calitate-preț considerat avantajos. Și risc scăzut de a nu face față din punct de vedere sportiv.

El Azzouzi – liber de contract

Mijlocaș central/defensiv, matur (25 de ani), vine de la Fortuna Düsseldorf din 2. Bundesliga. Fortuna îl cumpărase de la Zwolle cu 1.5 milioane EUR, dar retrogradarea în liga 3 l-a transformat în jucător liber. Probabil algoritmul a identificat oportunitatea financiară, adică pe românește “chilipirul’, coroborat cu experiența din liga 2 germană, unde a fost om de baza.

Hasa – 2.5 milioane euro

Cumva o alegere pe tiparul El Azzouzi. Frosinone plătește 2.5 milioane pe un jucător (mijlocaș central) cu cotă de 4.5 miloane, cu o vârstă care sugerează marjă de creștere (22 ani).

Zerbin – 2 milioane euro

Cumpărat de la Napoli, dar a evoluat în ultimul sezon la Cremonese. Unde a fost om de bază, dar a retrogradat în serie B la finalul sezonului. Aici s-a plătit exact valoarea de piață a jucătorului, deci probabil s-a cumpărat experiența necesară în campionat. Și probabil ideea că jucătorul e subevaluat din cauza retrogradării.

Bîrligea – 1.5 milioane (împrumut)

Cu obligativitatea achiziției definitive vara viitoare, dacă Frosinone se menține în serie A. E ca un fel de pariu de acoperire pentru Bobček. Algoritmul a identificat un atacant la vârstă optimă, matur, format în Italia, cu meciuri și goluri marcate în cupele europene. Din cauza nivelului SuperLigii, achiziția se face cu risc minim – împrumut pe 1 an, cumpărare doar după securizarea bugetului de primă ligă în sezonul viitor.

Akpoguma – liber

31 de ani, Bundesliga (Hoffenheim). Algoritmul a ales un om de lot cu experiență în campionat de top. Fără sumă de transfer, deci zero risc.

Aleksa Terzić – 2.5 milioane euro

Red Bull Salzburg l-a cumpărat de la Fiorentina cu 5.7 milioane euro și probabil acest detaliu a trezit interesul algoritmului, care l-a considerat astfel subevaluat. Coroborat cu experiența de Serie A, asta a aprins un beculet verde.

Frosinone – un experiment de urmărit

Frosinone s-a mișcat în mercato ca un investitor pe bursă căruia îi plac riscul și adrenalina. Riscul vine în primul rand din volatilitatea afacerii – dacă Frosinone nu rămâne în serie A, valoarea portofoliului se prăbușește. Apoi, injecția de adrenalină e dată de Bobček, dar și de suma totală cheltuită (la cele 30 de milioane “băgate” în transferuri, trebuie obligatoriu să adunăm suma cu care s-a achiziționat pachetul de acțiuni în club). Bobček e acea acțiune cu potențial pe care ochiul investitorului-parior o “simte” acolo unde restul pieței nu vede altceva decât un activ îndoielnic.

Dacă ar fi să pariez, aș paria împotriva experimentului Frosinone. Nu pentru că aș cunoaște cei 16 jucători transferați și m-aș îndoi de valoarea lor, ci pentru că Bobček, cea mai scumpă acțiune din portofoliu, peste 1/3 din valoarea sa totală, pare un pariu fotbalistic făcut de un algoritm supervizat de un specialst în fotbal de consolă. Combinația “campionat de proveniență, retrogradare, preț plătit, vârstă, importanța postului, fără meciuri internaționale la nivel de club pana la 25 de ani” arată atât de ciudat, încât nu l-aș lăsa pe algoritmul Clara Vista să îmi construiască un portofoliu de acțiuni.

În plus, 4 din cei 16 transferați au retrogradat în sezonul precedent – Bobček cu Lechia Gdańsk, Zerbin cu Cremonese, El Azzouzi cu Fortuna Düsseldorf (în liga 3) și Desplanches cu Pescara (în serie C). Algoritmul pare să nu cunoască zicerile înțelepte din folclorul fotbalului, deci nu ar surprinde ca următorul transfer al italienilor să fie Dragoș Albu.

Cred cu tărie că nici un domeniu de activitate nu se poate sustrage interacțiunii cu tehnologia. Dar a te da complet pe mâna tehnnologiei este o decizie nechibzuită. Algoritmul nu poate evalua “chimia” dintre fotbaliști și probabil nici compatibilitatea lor cu un anumit sistem și o anumită competiție. Scoutingul de tip MoneyBall s-a născut în baseball, care este cel mai individual sport de echipă; aplicabilitatea sistemului la fotbal are cu siguranță limitele sale.

De aceea, deși nu am nicun fel de afinitate pentru ei, voi urmări cu atenție Frosinone în acest sezon. Iar dacă algoritmul va avea câștig de cauză (asta însemnând o salvare fară emoții de la retrogradare, produsă de un surprinzător de eficient Bobček), nu voi ezita să îmi pun cenușă în cap și să recunsc că viitorul a început probabil ieri. Nu e în nici un caz imposibil că Frosinone să se salveze (în fond, pe lângă Bobček au mai venit încă 15 fotbaliști, dar e cel puțin improbabil ca pariul pe slovac să fie altfel decât fantezist și costisitor.