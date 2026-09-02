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Între 2024 și 2026, Daniel Bîrligea (26 de ani) a fost principalul atacant și om de gol al celor de la FCSB. Tânărul a ales, în această vară, să lase echipa din Capitală pentru o experiență în Serie A. Gigi Becali a luat, momentan, 1,5 milioane pe jucător. Suma ar putea ajunge, peste un an, la 5 milioane. Mulți spun că va fi dificil, însă există și persoane care cred în norocul șefului roș-albaștrilor. Motivul pentru care latifundiarul va pune mâna pe marele pot, prezentat la FANATIK SUPERLIGA.

Cum ar putea Gigi Becali să ia 5 milioane pe Daniel Bîrligea. Motivul invocat de Andrei Vochin

Situația financiară a mutării lui Daniel Bîrligea de la FCSB în Italia, la Frosinone, proaspăt promovată în prima divizie, este extrem de simplă. În dese rânduri, chiar Gigi Becali a expus public clauzele din contract. În primă fază este vorba despre un împrumut. Românii au primit deja 1,5 milioane de euro.

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Pentru ca suma să ajungă la 5 milioane e necesară o condiție. Una și extrem de greu de îndeplinit. Astfel, în cazul în care Frosinone va evita retrogradarea din Serie A în Serie B, aceasta va fi obligată, conform clauzei semnate în contract, să îl transfere definitiv pe Bîrligea și să mai plătească încă 3,5 milioane. , dar nici nu va fi trist. Asta pentru că atacantul se va întoarce la FCSB, după un singur an în „Cizmă”.

Statistic, șansele ca FCSB să mai ia încă 3,5 milioane pe Bîrligea sunt 0%. Frosinone a mai promovat în trecut de 3 ori în Serie A și, imediat, a și retrogradat. Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin le dă o veste bună deopotrivă celor de la Frosinone și lui Gigi Becali. Consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, spune că, prin transferul lui Bîrligea, italienii și-au luat un talisman norocos.

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„Frosinone și-a luat talisman. Echipa, în momentul acesta, se va salva de la retrogradare. La norocul domnului Gigi Becali, acesta va lua 5 milioane pe Daniel Bîrligea. O să fie suporterul numărul 1 al celor de la Frosinone în acest sezon de Serie A. Sunt convins că o să fie 5 milioane. Frosinone și-a cumpărat norocul”, spune Vochin.

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Frosinone, bilanț dezastruos în Serie A

a fost mereu un club care nu a rezistat mai mult de un an în prima ligă. Mai exact, promovarea a fost urmată instant de o retrogradare. Primul episod s-a petrecut în sezonul 2014 – 2015, când clubul a promovat în premieră. Nu a făcut mare lucru în Serie A, a terminat pe 19, și a revenit în liga secundă.

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Apoi, în 2017 – 2018, Frosinone a repetat performanța de a urca pe prima scenă. Repetată a fost și contra-performanța. Tot pe 19 au terminat italienii în sezonul 2018 – 2019 și au revenit la „locul lor”. În fine, în 2022 – 2023, Frosinone promova de pe locul 1 în Serie B. De această dată, în sezonul 2023 – 2024 din Serie A, actuala echipă a lui Bîrligea a încheiat pe locul 18. Degeaba, pentru că tot retrogradare înseamnă și această poziție.

La finele sezonului 2025 – 2026, Frosinone a terminat pe locul 2 în Serie B și a revenit, pentru a patra oară, în Serie A. După două etape, echipa lui Bîrligea ocupă locul 9, cu 3 puncte.

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