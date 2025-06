Fructele de vară care întăresc imunitatea și hidratează natural. Sunt delicioase și se găsesc în toate magazinele

Nutriționiștii au făcut o listă cu toate fructele de vară care . Experții din domeniul nutriției le recomandă pentru că hidratează natural și sunt delicioase. Se găsesc în toate magazinele și în piețe, la prețuri pentru toate buzunarele.

Fructele de vară care întăresc imunitatea și hidratează natural

Fructele de vară au apărut deja în supermarketurile din toată țara și la micii producători din România. Sunt ideale pentru imunitate și pentru hidratare. Și unde mai pui că sunt pline de vitamine, apă și antioxidanți.

ADVERTISEMENT

Aceste substanțe le fac să fie esențiale pentru o alimentație echilibrată în sezonul cald. Pepenele roșu este unul dintre alimentele care nu trebuie să lipsească din farfurie în zilele în care temperaturile depășesc 30 de grade Celsius.

Experții în nutriție îi îndeamnă pe oameni să-l consume pentru că are un conținut de 92% apă. Pe lângă faptul că hidratează extraordinar de bine, este bogat în nutrienți valoroși, cum ar fi vitamina A. Aceasta este esențială pentru piele, vedere și sănătatea inimii.

ADVERTISEMENT

De asemenea, pepenele roșu este unul dintre de vară perfect pentru sănătate datorită faptului că are vitamina C, care întărește imunitatea și ajută la vindecarea oaselor. În plus, conține potasiu, util în reglarea tensiunii arteriale și prevenirea crampelor musculare.

Mai mult decât atât, în compoziția sa se găsește licopen, un antioxidant puternic cu rol antiinflamator. Pepenele galben se numără printre fructele de vară pentru că are un conținut similar de vitamine și minerale benefice ca și pepenele roșu.

ADVERTISEMENT

Pe listă trebuie neapărat să se afle căpșunile, zmeura, murele, cireșele, piersicile și nectarinele. Aceste fructe de vară sunt pline de fibre, vitamine și antioxidanți esențiali pentru sănătatea generală. Afinele sunt la rândul lor recomandate de nutriționiști.

ADVERTISEMENT

Cum poți consuma fructele de vară

Fructele de vară parfumează și colorează tarabele din piață sau magazinele din țară. Se pot consuma simple sau se pot integra în preparate culinare savuroase și sățioase. Pentru a te bucura de toate beneficiile lor poți alege să le pui smoothie-uri.

Pot fi folosite cu mare încredere în limonade sau apă infuzată. Fructele de vară se pot congela în diverse forme pentru gheață și ulterior, folosite în băuturile preferate. În plus, se pot amesteca cu iaurt natural, pentru o gustare rapidă și sănătoasă.