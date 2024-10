Fructul care a ajuns să valoreze în jur de 1 milion de dolari. A stârnit mari controverse. Lucrarea de artă a fost expusă pentru prima oară în anul 2019, la unul dintre cele mai cunoscute evenimente din Statele Unite ale Americii.

Un fruct ar putea să se vândă cu suma de aproximativ . De-a lungul timpului a fost în centrul unor discuții aprinse. Internauții s-au împărțit în două tabere când au aflat povestea acestei capodopere.

Opera de artă care are mari șanse să primească acești bani se numește Comedian și este realizată de Maurizio Cattelan. Mai exact, este vorba de o banană care este lipită pe un perete cu ajutorul unei benzi adezive.

Aceasta a fost expusă prima dată la târgul de artă Art Basel din Miami Beach din Florida, în anul 2019. Un expert a declarat pentru PA Media că „publicul va decide adevărata sa valoare”, după ce a stârnit numeroase controverse în online, scrie .

Mai mult, oepra este cunoscută pentru faptul că a fost mâncată de două ori. Banana a fost savurată prima oară de un vizitator care a participat la Hungry Artist și a doua oară când a fost expusă la Muzeul de Artă Leeum din Seul.

Un student sud-coreean la Arte a mâncat fructul și apoi a lipit coaja înapoi pe perete. La momentul respectiv opera de artă, care este doar un , era evaluată la suma de 120.000 de dolari, dar se pare că valoarea sa a crescut considerabil.

Comedian, lucrarea care se va vinde cu peste 1 milion de dolari

Experții de la casele de licitații sunt de părere că lucrarea artistului italian, Comedian, are șanse mari să se vândă cu o sumă uriașă. Se estimează că banana ar putea să fie achiziționată cu peste 1 milion de dolari.

Opera de artă va fi scoasă la vânzare în cadrul licitaţiei The Now and Contemporary Evening Auction, organizată de Sotheby’s în orașul New York. Licitația este programată pentru data de 20 noiembrie 2024.

Înainte de licitație lucrarea va porni într-un tur mondial. Va fi expusă inițial la o expoziţie din New York, pe 28 octombrie 2024 și apoi, va putea fi observată de oamenii care locuiesc în Londra, Paris, Milano, Hong Kong, Dubai, Taipei și Tokyo.

Ulterior, lucrarea se va întoarce în Statele Unite ale Americii și va fi expusă în Los Angeles. Mai apoi, Comedian va putea fi văzută în perioada 8 – 20 noiembrie 2024, la New York, unde va fi scoasă la licitație.