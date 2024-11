Fructul care îți întărește sistemul imunitar și te ajută la dietă. Mulți nu-i cunosc proprietățile

În sezonul rece avem nevoie să consumăm multe fructe și legume, pentru a ne întări sistemul imunitar. În acest mod stăm departe de viroze și ne asigurăm că nu contactăm nicio infecție respiratorie, de exemplu. Iarna multe persoane se confruntă cu răceala și gripa.

Fructul util în slăbit și ideal contra răcelii

Un fruct adesea consumat de români, chiar dacă este unul exotic, are proprietăți nebănuite. Pe lângă gustul dulceag și textura suculentă, acest produs ne oferă organismului vitamine foarte bune. Drept urmare, ar trebui să-l includem mai mult în alimentație dacă nu o facem.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre ananas. , printre care: tiamină, riboflavină, vitamina B-6, acid folic, acid pantotenic, magneziu, mangan și potasiu. Poate fi consumat la orice masă a zilei și vei observa că îți oferă și senzația de sațietate.

În plus, ananasul mai are și vitaminele A și E, . Prin vitamina C pe care o are reușește să întărească foarte bine organismul contra virozelor prezente în sezonul de iarnă sau în orice timp friguros.

ADVERTISEMENT

Ananasul îmbunătățește circulația sângelui

La micul dejun, la prânz, la cină, ca gustare, în deserturi, pe post de smoothie sau combinat cu pizza și creveți fierți, ananasul poate fi considerat curcubeu pe cerul gurii. Cei mici l-ar adora și mai mult dacă ești părinte și dorește să adaugi ananas într-un desert.

Aflați despre ananas și că are un rol important în îmbunătățirea circulației sanguine. Combate și hipertensiunea, astfel că persoanele care suferă de această afecțiune îl pot mânca fără nicio problemă. Beneficiile sunt unele garantate.

ADVERTISEMENT

”Ananasul este o sursă bună de vitamina C, care spijină funcționarea sistemului imunitar, protejând organismul împotriva infecțiilor și susținând sănătatea pielii. De asemenea, conține vitamina A, care este importantă pentru sănătatea ochilor și a pielii, precum și o serie de minerale esențiale, cum ar fi manganul și cuprul, care joacă un rol important în funcția enzimatică și antioxidativă.

Manganul susține sănătatea oaselor și a țesuturilor conjunctive, motiv pentru care ananasul ar trebui consumat în special de persoanele în vârstă. Cuprul are de asemenea efecte benefice asupra oaselor, însă are un rol important și pentru sănătatea inimii, prevenind formarea cheagurilor de sânge.

ADVERTISEMENT

Ananasul este o sursă bogată de bromelaină, un complex de enzime care ajută la descompunerea proteinelor și îmbunătățirea digestiei. De asemenea, bromelaina are proprietăți antiinflamatorii, putând contribui la reducerea inflamației și a durerilor asociate cu anumite afecțiuni”, a explicat pe medicul Oana Cuzino.