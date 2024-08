Fructul ce are mai multă vitamina C decât portocala. Încetinește îmbătrânirea și luptă împotriva anemiei

Fructul ce are mai multă decât portocala. Încetinește îmbătrânirea și luptă împotriva anemiei. Nutriționiștii au dezvăluit care sunt proprietățile pe care le are acesta pentru consum și cum arată, de fapt.

Fructul care are mai multă vitamina C decât o portocală. Specialiștii spun că domolește îmbătrânirea și e bun pentru anemie

Fructul care are mai multă vitamina C decât o portocală. Specialiștii spun că domolește îmbătrânirea și e bun pentru anemie. În plus, acesta are rolul de a reduce oboseala, controlează glicemia și are proprietăți antioxidante.

ADVERTISEMENT

Mai exact, este vorba de un soi mic care nu este foarte cunoscut pe glob, însă care este asemănător cu cireșul și înrudit cu coacăzul. Acesta se numește acerola, fiind cunoscut și sub denumirea de manzanita sau semeruco.

Denumirea științifică a acestui aliment este malpighia punicifolia. Fructul provine din Orientul Mijlociu, urmând să se extindă apoi în America Latină și Brazilia. În ceea ce privește aroma, are un gust plăcut și acrișor.

ADVERTISEMENT

Gustul este unul intens și ușor acidulat. Acesta este un fruct cărnos, de un roșu intens, care are un conținut de până la 40 de ori mai multă vitamina C decât portocala, fapt care previne scorbutul și este o garanție în lupta împotriva anemiei.

De asemenea, acerola are proprietăți antioxidante, cea mai bună perioadă pentru a se consuma fiind luna septembrie, când începe să se coacă. Se mănâncă numai copt pentru că atunci când este verde poate provoca aciditate.

ADVERTISEMENT

Ce beneficii are acerola pentru sănătate

Acerola stimulează sistemul imunitar datorită conținutului său de vitamina A. Nutriționiștii spun că are numeroase beneficii pentru sănătate, cum ar fi capacitatea de a contribui la buna funcționare a sistemului imunitar.

Fructul se folosește pentru a preveni răcelile și gripele. De asemenea, consumul acestuia reduce susceptibilitatea la infecții. Reduce oboseala, protejează mucoasele și sporește absorbția intestinală a fierului, fiind ideal pentru persoanele care suferă de anemie.

ADVERTISEMENT

În plus, intervine în formarea colagenului, îmbunătățește aspectul pielii și joacă un rol important în sinteza neurotransmițătorilor, la fel ca dopamina. Pentru că are în compoziția sa fenoli, taninuri și carotenoide este un antioxidant puternic.

Mai mult decât atât, acerola este un care încetinește îmbătrânirea. Beneficiile sale sunt atât de mari încât a inspirat foarte mulți artiști. Alimentul este lăudat de cântecul „Un beso de desayuno”, interpretat de cunoscutul grup Calle 13.