FANATIK îți spune care este fructul considerat cel mai nutritiv aliment din lume. Românii îl evită din cauza aspectului său ciudat, fără să-i cunoască proprietățile. Și unde mai pui că are un preț accesibil pentru toți cumpărătorii.

Cel mai hrănitor fruct de pe glob. Nu e consumat de prea mulți români

O publicație internațională a realizat un clasament al celor mai bune fructe de pe glob. Locul întâi este ocupat de o plantă mai puțin cunoscută și originară din Columbia de Sud, Ecuador și nordul statului Peru.

Specialiștii susțin că este vorba de un aliment foarte important pentru incași, dar și pentru ceilalți oameni. Acesta era considerat cel mai aliment din lume datorită faptului că are multiple beneficii pentru sănătate.

A obținut un „scor nutrițional” de 96 din 100, fiind depășit doar de migdale, care au un scor de 97. Se numește cherimoya și aparține familiei Annonaceae. În traducere chirimuya înseamnă, de fapt, semințe reci.

Mai este numit și mărul cu aromă de scorțișoară, măr de zahăr, măr dulce, măr de lapte, annona sau anone. Fructul tropical poate fi găsit și drept „mărul cu frișcă” datorită consistenței sale cremoase. Cu toate acestea nu este pe placul multora.

În general, oamenii îl evită pentru că nu are un aspect tocmai plăcut. La exterior are forma unui con de culoare verde, coaja fiind una dură, în timp ce la interior cherimoya are o pulpă cremoasă și dulce care poate fi scoasă cu o lingură.

Uneori, miezul acesta este savurat rece, ca o cremă rece răcoritoare. În altă ordine de idei, acest fruct exotic crește într-un arbore care poate atinge o înălțime de până la zece metri. Prima recoltă se poate culege abia după șapte ani.

Sezonul de cherimoya durează din septembrie până în februarie. se poate achiziționa și din supermarketurile românești, la un preț extrem de bun. La o simplă căutare aflăm că se poate cumpăra cu doar 4,49 lei bucata.

Ce gust are, de fapt, cherimoya

Cei care au gustat cherimoya spun că miezul are un gust cu totul special. Majoritatea au descris interiorul ca fiind o combinatie între banană şi ananas. Textura poate fi comparată cu guma de mestecat. În plus, poate da senzația unei arome alcătuite din pere, căpşuni, mango şi lămâie.

Nutriționiștii recomandă acest fruct datorită faptului că are antioxidanți și este bogat în fibre, vitamine și minerale. Poate susține imunitatea organismului, reduce inflamațiile și promovează sănătatea ochilor și a inimii.

În plus, alimentul reprezintă o sursă valoroasă de vitamina B6, care poate îmbunătăți starea de spirit. Pentru că are fibre aduce beneficii pentru digestie și sănătatea intestinelor. Cherimoya conține flavonoide, având chiar proprietăți anticancerigene.

Mai mult decât atât, fructul este folosit deseori ca afrodisiac sau pentru îmbunătăţirea fertilităţii. Specialiștii mai spun că ajută la absorbția glucozei în creier și promovează sănătatea unghiilor și a părului.