Fructul exotic care îi poate umple de bani pe doi români. Florin și Ovidiu l-au plantat din curiozitate, dar sunt la un pas de lovitura vieții

Un fruct exotic poate fi o afacere profitabilă pentru mulți români. O demonstrează Florin și Ovidiu din Botoșani, care au reușit să își creeze un business dintr-o simplă curiozitate. Astăzi sunt foarte mulțumiți de ceea ce au realizat și îi îndeamnă și pe alții să procedeze la fel ca ei.

Fructul exotic datorită căruia doi români și-au făcut o afacere profitabilă

Florin și Ovidiu Hîrtie, tată și fiu, . Asta după ce în urmă cu câțiva ani au plantat câteva seminți de kiwi și au observat că fructul se adaptează destul de ușor climatului din România, inclusiv temperaturilor reci.

Câte 30 de kilograme de kiwi au ajuns să culeagă în momentul de față Florin și Ovidiu Hîrtie. Ei spun că gustul este diferit față de ceea ce achiziționează românii din magazine, piețe sau supermarketuri. De asemenea, și textura este distinctă.

Afacerea cu kiwi a devenit o realitate după ce Florin, în urmă cu șașe ani, a achiziționat un fruct de kiwi pentru consum și curios din fire a decis să păstreze câteva semințe, fără să aibă mari speranțe legate de viitorul acestora.

Florin a dorit să vadă ce se întâmplă cu semințele, dacă pot da un kiwi. Le-a uscat mai întâi, apoi le-a plantat în ghiveci și a așteptat. Spre surprinderea lui, semințele au încolțit și a apărut planta care formează fructul exotic.

Câte 20, 30 de kilograme de kiwi culeg Florin și Ovidiu

Văzând roadele, Florin a început să cultive tot mai mult, iar inițial s-a rezumat doar la pomi de kiwi plantați într-un ghiveci. Din prima recoltă, a cules 10 fructe, iar pe parcurs a crescut semnificativ. De la 10 fructe s-a ajuns la 10 kilograme de kiwi.

După al treilea an, Florin și Ovidiu au ajuns să culeagă câte 20-30 de kilograme de kiwi și și-au pus în aplicare o afacere. Momentan, lucrurile funcționează bine, dar întreaga familie visează să transforme totul într-o afacere și mai mare, mai ales că , relatează

Cât de sănătos este kiwi

De altfel, kiwi este un fruct sănătos. Specialiștii în domeniul Sănătății ne recomandă să-l consumăm, deoarece conține vitaminele C, E și B9. Totodată, kiwi conține doar 60 de calorii la 100 de grame și este ideal pentru dietele stricte.

”Prin prisma conținutului său de fibre alimentare, acest fruct este perfect pentru a-ți potoli foamea, însă mai are o mulțime de alte beneficii la capitolul sănătate. Cantitatea mare de vitamina C din kiwi (are chiar mai multă vitamina C decât portocalele) îl face un aliat bun mai ales în sezonul rece, pentru că te protejează de bolile sezonului (răceli, gripă etc.) și luptă contra radicalilor liberi din organism cu ajutorul vitaminei E.

Pe lângă vitamina C, kiwi conține și acid folic, betacaroten, flavonoide și alți antioxidanți, vitamina K, luteină, magneziu, cupru, fosfor, fibre și la fel de mult potasiu ca o banană. Altfel spus, kiwi-ul este ca un supliment natural cu multivitamine și minerale”, a specificat medicul Oana Cuzino pe