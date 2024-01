Fructul pe care Mihaela Bilic l-a făcut praf: „Ne-au prostit. E o isterie generală”

Un aliment pe care tot mai mulți români îl consumă, considerându-l sănătos și bogat în vitamine, a fost făcut praf de nutriționistul Mihaela Bilic. Susține că nu este deloc indicat să fie consumat de oamenii din regiunea noastră.

Alimentul pe care Mihaela Bilic l-a desființat

Deși multă lume consideră avocado o legumă, acesta este, de fapt, un fruct. Iar în ultimii ani, alimentul a devenit popular și la noi, românii incluzându-l în dieta lor. fibre, vitamine și minerale esențiale, precum vitamina K, vitamina C, vitamina E, acid folic și potasiu.

Mai mult decât atât, are în compoziție și antioxidanți, care protejează organismul împotriva unor boli cronice. Astfel, un număr mare de

Nu este și cazul nutriționistului Mihaela Bilic, care a susținut că avodao este sănătos pentru cei din America de Sud, dar nu pentru români. Mai mult decât atât, este de părere că este vorba despre o întreagă industrie și că multe păduri tropicale au avut de suferit în favoarea culturilor de avocado.

De menționat este că o singură bucată de avocado are până la 350 de calorii, iar Mihaela Bilic este contrariată de faptul că, deși născuți și crescuți în țară, copiii ajung să consume mai mult acest fruct, ananas și goji, decât pere, gutui, vișine sau merișoare.

„Noi nu avem nevoie de avocado în fiecare zi”

Comercianții și producătorii locali au răspuns cererii mari, astfel că fructul a devenit accesibil la scară largă, mai ales că prețurile nu sunt unele prea mari. Dar Mihaela Bilic subliniază că trebuie consumat cu moderație.

„Avocado este sănătos pentru oamenii din America de Sud. Faza cu avocado a fost o făcătură la nivel de marketing și la nivel de industrie alimentară pentru a crește profitul și comerțul din țările care produceau avocado.

Practic da, ne-au prostit. Acum a devenit o adevărată industrie. Se taie păduri pentru a fi cultivat avocado. Este o isterie generală. Toată lumea mănâncă avocado. Noi nu avem nevoie de avocado în fiecare zi.

Poate și el să facă parte dintr-o dietă diversificată, dar nu ne culcăm și ne trezim cu avocado! Nu este ok. În plus, are multe grăsimi. Un avocado are 350 calorii!”, a declarat Mihaela Bilic la Pro TV, conform