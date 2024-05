Fructul pe care scade colesterolul și protejează sistemul digestiv. Are cele mai mici șanse să provoace alergii

Fructul folosit încă din antichitate care are numeroase beneficii pentru organism, scade colesterolul și protejează sistemul digestiv. În plus, specialiștii spun că are cele mai puține șanse să provoace alergii, ceea ce îl face ideal și pe cei mici.

Fructul care poate reduce colesterolul

Încă din antichitate, perele s-au folosit pentru sosuri sau salate, iar Homer le considera, în Odiseea, „un dar de la zei”. Mai mult, în timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea, în secolul al XVII-lea, alimentul se servea la curțile regale și ar fi fost considerat un lux.

În zilele noastre, specialiștii au ajuns la concluzia că para este fructul care are cele mai puține șanse să provoace alergii, fiind recomandat și copiilor mici. Este, de asemenea, și substanțe nutritive.

„Fibrele, vitamina C, cuprul şi vitamina K din pere sunt cele mai concentrate elemente din fruct. Consumul unei pere medii asigură 15-20% din necesarul zilnic de fibre al organismului nostru. Vitamina C, prezentă şi în pere, stimulează lupta celulelor împotriva infecţiilor, distruge viruşi şi bacterii şi regenerează vitamina E, un puternic antioxidant.

Cuprul este responsabil pentru protejarea organismului de radicalii liberi, care produc pe termen lung efecte grave asupra organismului. Fibrele asigură o bună funcţionare a sistemului digestiv şi a colonului: scad nivelul colesterolului şi micşorează şansele de dobândire a cancerului mamar pentru femeile de vârsta a doua şi a treia”, a dezvăluit medicul de familie Daniela Stan, conform

Are beneficii uimitoare pentru organism

Fructul care previne apariția cancerului, datorită antioxidanților pe care îi conține. O singură pară poate asigura până la 11% din doza zilnica de vitamina C şi aproape 10% din cea de cupru.

Fiind o sursă de fibre, protejează inima, scăzând presiunea arterială. Consumul regulat nu doar că scade colesterolul, dar poate reduce chiar cu 50% riscul apariției unui infarct.

Perele înlătură constipația și reglează tranzitul intestinal. Totodată, zaharoza și glucoza din conținut contribuie la obținerea de energie, iar un pahar de suc obținut din aceste fructe este recomandat persoanelor care au febră.

„De asemenea, perele sunt recomandate şi femeilor însărcinate pentru prevenirea defectelor de tub neural la nou-născuţi. Perele conţin o cantitate mare de carbohidraţi solubili, prin urmare sunt o alegere foarte bună şi înainte de antrenamente, precum şi în curele de slăbire”, au explicat specialiștii, conform sursei menționate anterior.