Fructul, provenit din zona asiatică, ce a fost cultivat cu succes și în România. E plin de vitamine, are un strat de ceară natural, rezistă un an fără să fie refrigerat și cântărește 20 de kilograme

Un fruct care se cultivă în Asia a fost plantat cu succes și la noi în țară. Asta datorită cercetătorilor de la Banca de Gene din Buzău care au reușit în aceste luni aclimatizarea și omologarea lui. Face parte din familia Cucurbitaceae și poate cântări până la 20 de kilograme.

Fructul asiatic plantat cu succes în Buzău. Este acoperit de un strat de ceară

Fructul este bogat în vitamine, acoperit de un strat natural de ceară, rezistă un an fără refrigerare și se adaptează oricărui mediu dacă îi sunt asigurate toate condițiile necesare dezvoltării. Dacă l-ar vedea, mulți oameni ar spune că este un pepene.

ADVERTISEMENT

De altfel, nu este neapărat greșită asimilarea cu un pepene. , chiar dacă este, de fapt, un dovleac de ceară. În bucătăria asiatică se consumă cu regularitate, căci este considerat o adevărată delicatesă.

De asemenea, dovleacul de ceară este renumit în continentul asiatic și datorită proprietăților sale de combatere a toxinelor din organism, pentru redarea vitalității, a imunității, ceea ce face din el un remediu naturist pentru prevenirea virozelor respiratorii de toamnă.

ADVERTISEMENT

”Acesta poate depăși 20 de kilograme. Are forma pepenelui și se păstrează foarte bine peste iarnă”, a declarat pentru un cercetător de la Banca de Gene din Buzău despre unul dintre cele mai reușite ”proiecte” ale locației.

Ce gust are dovleacul de ceară

Dovleacul de ceară sub denumirea de ”Record” la Banca de Gene din Buzău, fiindcă produce fructe uriașe. Fiind destul de greu are nevoie de săculeți de susținere. Dacă vă întrebați ce gust are aflați că este dulce-acrișor.

ADVERTISEMENT

”Vorbim despre o specie nouă aclimatizată, a fost omologat sub denumirea de Record pentru că produce fructe foarte mari. Gustul e dulce acrişor, pulpa albă şi apreciat pentru beneficiile lui medicinale, e un fruct bogat în antioxidanţi”, a precizat Costel Vânătoru, cercetător.

Ceara obținută pentru acoperirea dovleacului este fructificată în industria farmaceutică și ajută la evoluție pe parcursul unui an fără nevoie de refrigerare. Ceara este una medicală, dar poate înlocui destul de bine și celelalte preparate din același ingredient.

ADVERTISEMENT

”Este o ceară medicală, dar poate înlocui cu succes și celelalte preparate din ceară. Vorbim de o ceară cu o puritate foarte mare. Strat pe care fructul şi-l creează pentru a se proteja”, a mai declarat Costel Vânătoru.