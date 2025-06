Fructul recomandat de experții de la Harvard. Poate salva mintea și corpul celor peste 60 de ani

Un studiu care se întinde pe o perioadă de 24 de ani vine cu vești extraordinare. Care este, de fapt, fructul recomandat de pentru o anumită categorie de vârstă. Se crede că poate salva mintea și corpul celor peste 60 de ani.

Fructul recomandat de experții de la Harvard celor peste 60 de ani

Specialiștii de la Harvard au sfaturi prețioase pentru consumatorii din toată lumea. Care este recomandat de aceștia după ce au realizat un studiu care s-a desfășurat pe o perioadă de 24 de ani. Analiza s-a bazat pe datele a aproape 90.000 de participanți.

Cercetarea a avut în prim-plan 62.743 de femei și 23.687 de bărbați. Oamenii de știință au descoperit care este alimentul de mare ajutor pentru mintea și corpul persoanelor trecute de 60 de ani. Se pare că este vorba de un aliment cu un aport mare de flavonoide.

Acesta se găsește în fructele de pădure care au multiple beneficii asupra sănătății. Nutriționiștii transmit că reduc inflamația și protejează creierul. De asemenea, sunt cunoscute pentru faptul că încetinesc îmbătrânirea.

În plus, sunt asociate cu reducerea fragilității, menținerea sănătății mentale și susținerea funcției fizice. Fructul recomandat de experții de la Harvard celor peste 60 de ani are vitamina C, fibre, zinc, fier, seleniu și cupru.

Toate acestea protejează organismul de infecții, răceli și boli care apar atunci când sistemul imunitar este slăbit. Mai mult, studiile arată că au un aport caloric scăzut, fără să acumulezi kilograme în plus după ce le consumi.

Fructele de pădure, perfecte pentru un stil de viață echilibrat

„Scopul cercetării medicale nu este doar să ajutăm oamenii să trăiască mai mult, ci să se mențină sănătoși cât mai mult timp posibil.

Știm din cercetări anterioare că persoanele care consumă mai multe flavonoide tind să trăiască mai mult și sunt mai puțin predispuse la boli cronice majore, precum demența, diabetul sau bolile cardiovasculare.

Studiul nostru arată că aceste persoane tind să îmbătrânească mai bine”, a declarat Dr. Nicola Bondonno, lector asociat la ECU, potrivit . Flavonoidele , care se găsesc în fructele de pădure, au capacitatea de a reduce stresul oxidativ și inflamația.

Sunt recomandate de specialiștii de la Harvard pentru că susțin sănătatea vaselor de sânge și pot menține masa musculară. Aceste detalii sunt importante pentru prevenirea fragilității și menținerea funcției fizice persoanelor trecute de 60 de ani.