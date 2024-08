Fructul românesc care te scapă de colesterol. E plin de calciu și vitamine, mulți români îl au în curte, dar nu știu ce proprietate importantă are. Consumul regulat poate ajuta la îmbunătățirea sănătății sistemului cardiovascular, susțin experții.

Fructul din România care elimină . Are calciu, vitamine și nu lipsește din curțile oamenilor, care nu îi cunosc beneficiile complete pe care le are asupra organismului. Acesta este considerat ca fiind bogat în nutrienți.

Are un conținut scăzut de calorii, dar unul ridicat de fibre, vitamina C și vitamina A. Caisa este cea pe care nutriționiștii o recomandă pentru că are rolul de a proteja oamenii împotriva bolilor cardiovasculare.

În plus, duce la scăderea tensiunii arteriale. Potrivit , o singură caisă are un profil nutrițional variat, conținând 16,8 calorii, 4,55 miligrame de calciu și cantități semnificative de vitamina C și alți nutrienți.

De asemenea, caisa are în compoziția sa două substanțe nutritive deosebit de importante, și anume fibrele și potasiul. Acestea pot reduce nivelul colesterolului și au rolul să țină sub control hipertensiunea.

Caisa, ideală pentru a reduce colesterolul

Caisa este ideală pentru a reduce colesterolul din organism, lucru dovedit de studiile care au fost efectuate de-a lungul timpului. Asociația Națională a Lipidelor arată că fibrele din compoziția sa pot acționa pentru curățarea sistemului intestinal.

Asta înseamnă că oamenii nu trebuie să consume o cantitate foarte mare de fibre solubile. Cercetătorii au văzut că pentru fiecare 5 grame de fibre solubile consumate regulat, nivelul general de colesterol a scăzut cu o diferență medie de peste 6 miligrame pe decilitru.

ajută la menținerea sistemelor nervos și muscular la un nivel optim de funcționare pentru că are potasiu. Acesta împreună cu fibrele reușesc să facă o alianță puternică în lupta împotriva afecțiunilor cardiovasculare.

Caisa ajută la dezvoltarea oaselor, mai ales în cazul copiilor. Specialiștii recomandă consumul acestui fruct și pentru că aduce beneficii pielii pentru că este bogat în antioxidanți. Caisele prezintă risc scăzut de alergii și pot ajuta la tratarea anemiei.