Frumoasa influenceriță care atrage toate privirile la Cupa Mondială 2026. De ce a decis să își taie tricourile

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Cupa Mondială 2026 a adus, până la acest final de lună iunie, foarte multe meciuri spectaculoase, surprize și momente care vor intra în istorie din punct de vedere sportiv. Mari fotbaliști au egalat sau au doborât recorduri vechi de zeci de ani. Pe de altă parte, și fanii au ieșit în evidență. Cine e frumoasa influenceriță din Europa care atrage toate privirile grație ținutei ei originale.

Cea mai frumoasă fană a Suediei de la Cupa Mondială i-a înnebunit pe suporteri. De ce și-a tăiat tricourile frumoasa influenceriță

Nu doar Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland și Cristiano Ronaldo fac spectacol la Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada. Un show de zile mari îl fac, zi de zi, și sutele de mii de fani care asistă la partidele turneului final. Din Africa, Australia și Asia până în American de Sud și Europa, peste ocean au ajuns fani care mai de care mai ”pitorești”.

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Din rândul lor se remarcă și mai multe frumuseți europene. Am văzut deja, la Cupa Mondială din Qatar 2022, cum . Aceasta nu lipsește nici de la turneul din această vară. Ei îi face acum concurență o altă frumusețe de pe ”Bătrânul continent”. E vorba de suedeza Hanna Friberg.

Tânăra de 31 de ani a venit peste ocean și pe toți elevii britanicului Graham Potter în încercarea lor de a face o figură cât mai frumoasă la turneul final. Încă de la primele sale apariții în tribune, Hanna a iscat o serie de controverse pe rețelele de socializare. Motivul: ea a decis să facă unele ”retușuri” la tricoul echipei naționale de fotbal a Suediei.

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Mai exact, frumoasa blondă și-a tăiat puțin tricourile. A și explicat de ce a recurs la această măsură de fashion: ”Este amuzant să le fac să fie mai personale. Am procedat la fel și cu o pereche de blugi. Este mai mult despre modă decât despre un protest. Pentru mine este ceva distractiv”, a declarat ea, citată de .

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Cum au reacționat fanii când au văzut-o pe Hanna cu tricourile tăiate

La rețelele de socializare au accese toți fanii posibili cu toate ideile și părerile. Era de așteptat astfel ca Hanna să primească ”review-uri” diferite pe seama deciziei sale de a ”trunchia” tricoul primei reprezentative. Au fost voci care au acuzat-o că a ”distrus un simbol național”. Pe de altă parte, foarte mulți au apreciat designul inovator, iar unii chiar au întrebat de unde pot cumpăra ținutele sale.

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”Foarte mulți mi-au dat mesaje și au spus că adoră noul design”, povestește Friberg. ”(n.r. Ce spui despre critici?) Oamenii pot avea păreri diferite. Înțeleg că unii iubesc tricoul exact așa cum este. Eu am vrut doar să fac ceva creativ și să mă distrez cu el”, mai adaugă frumoasa blondă din Suedia.

Cine este Hanna Frieberg

Născută în septembrie 1994, Hanna Friberg este o influenceriță, antreprenoare și realizatoare de podcast-uri din Suedia. Mai este cunoscută în online și sub numele de ”Hannalicious”. Ea a început să scrie pe blogul să personal încă din adolescență. În ultimii ani, a devenit una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din Suedia.

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În prezent, Hanna are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Numărul este de circa 270.000 și va crește cu siguranță după acest Mondial de peste ocean. Presa suedeză o descrie drept una dintre cele mai influente personalități online din țara Scandinavă.