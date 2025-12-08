Sport

Frumoasa jucătoare de tenis a bifat o apariție spectaculoasă. Cum a apărut în vacanța din Miami

O superbă jucătoare de tenis a fost protagonista unei ipostaze neașteptate. Descoperă felul în care s-a fotografiat în timpul unei deplasări, în Miami.
Alexa Serdan
09.12.2025 | 00:01
Cum a apărut o fostă jucătoare de tenis, în concediu. Sursa foto: Instagram.com
Eugenie Bouchard are 31 de ani și este catalogată de mulți drept o femeie frumoasă. Fosta jucătoare de tenis este extrem de activă în social media, iar acum a bifat o apariție spectaculoasă. Cu cine a apărut, de fapt, aceasta.

Cum s-a pozat o jucătoare de tenis, în Miami

Rețelele de socializare sunt locul ideal pentru a împărtăși cu fanii diferite informații sau amintiri. Pe acest aspect a mizat cel mai probabil și jucătoarea de tenis celebră pentru faptul că în 2014 a ajuns în finala de la Wimbledon.

În urmă cu puțin timp a fost protagonista unei ipostaze neașteptate. Eugenie Bouchard s-a fotografiat în timpul unei deplasări, în Miami, Statele Unite ale Americii. Blondina a profitat de vremea frumoasă, la final de săptămână.

A optat pentru un costum de baie din două piese pentru a se bronza uniform. A ales un imprimeu leopard care se pare că este unul pe placul său. Pe social media are mai multe imagini cu acest model inedit.

Vedeta a decis să se bucure de temperaturile crescute alături de una dintre prietenele sale. Fosta tenismenă a petrecut timp de calitate împreună cu Kelley Flanagan. Tânăra a devenit cunoscută după ce a participat la emisiunea Burlacul, în 2022.

„Cel mai bun weekend”, este comentariul pe care l-a lăsat fosta jucătoare de tenis, în dreptul imaginilor postate de amica sa, pe Instagram. „Cel mai bun, cu siguranță”, a completat prietena lui Eugenie Bouchard.

Eugenie Bouchard și prietena sa, Kelley Flanagan
Eugenie Bouchard și prietena sa, Kelley Flanagan, în Miami. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Și-a încheiat cariera în tenis la doar 31 de ani

Fosta jucătoare de tenis canadiană a decis să renunțe la pasiunea sa în urmă cu câteva luni. La doar 31 de ani Eugenie Bouchard, care a câștigat turneul WTA de la Nurnberg, s-a retras din circuitul competițional.

Sportiva care a fost o perioadă bună numărul cinci mondial a decis că este timpul să se oprească. A luat această hotărâre cu toate că a câștigat foarte mulți bani. În conturile sale au intrat aproximativ 7 milioane de dolari.

„O să încerc să nu plâng. E special pentru că a jucat ultimul meci al carierei mele pe acest teren, în Montreal. Îmi amintesc cum stăteam în tribune, când eram doar un copil care visa să joace aici, într-o bună zi. 

Se simte ca o încheiere completă, să îmi termin cariera aici. Tenisul mi-a dăruit atât de multe. Sunt recunoscătoare față de acest sport, față de oamenii care m-au ajutat în acest parcurs.

Vreau să mulțumesc familiei mele, fără de care nu aș fi putut fi aici. Sacrificiul vostru mi-a permis să stau aici, pe teren. Vreau să știți că, atunci când mă vor aplauda, vă aplaudă, de fapt, pe voi”, a spus Eugenie Bouchard, în discursul de retragere, scrie sport.ro.

