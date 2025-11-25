Frumoasa jucătoare de tenis care i-a cucerit pe fani. Cum s-a fotografiat la munte, a sfidat gerul

ADVERTISEMENT

E una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume. Are 25 de ani și acum i-a cucerit pe fani datorită felului în care a imortalizat momentele petrecute în vacanță. Iată cum s-a fotografiat Dayana Yastremska, la munte.

Cum s-a pozat o jucătoare de tenis, într-o stațiune montană

Dayana Yastremska este una dintre sportivele promițătoare la ora actuală. Ocupă locul 27 în clasamentul WTA, fiind una dintre tinerele care reușesc să aibă o comunitate extraordinar de mare și activă, pe social media.

Superba jucătoare de tenis este o prezență constantă pe rețelele de socializare. Tânăra de 25 de ani și-a luat fanii prin surprindere cu o ipostază neașteptată în care a apărut în ultimul concediu. I-a bucurat pe toți.

Însoțită de partenerul de viață, aceasta a realizat câteva fotografii inedite. A apărut în costum de baie, la o temperatură destul de mică, fără prea mari probleme. A sfidat gerul pentru a imoraliza aceste clipe memorabile.

Potrivit , jucătoarea de tenis din Ucraina s-a bucurat de peisajul de poveste din stațiunea Alder Mountain Lodge. Locația se află în Italia, Dayana Yastremska primind numeroase comentarii pozitive de la internauți.

„Mamma mia!”, „Foarte frumoasă”, „Wow”, „Superbă” sau „Absolut frumos”, sunt o mică parte dintre mesajele primite de în vârstă de 25 de ani, pe contul personal de Instagram.

Problemele de care a avut parte tenismena

Jucătoarea de tenis ucraineană se bucură de momente de relaxare, după ce anterior a trecut prin neplăceri. Dayana Yastremska profită din plin de pauza din acest moment pentru a se pregăti pentru Australian Open 2026.

În anul 2021 a trecut printr-o perioadă dificilă. A fost suspendată temporar din circuitul competițional din cauza unui test antidoping pozitiv. Din fericire, șase luni mai târziu de la această decizie a fost achitată.

Decizia a venit din partea unui tribunal independent. Magistrații au stabilit că rezultatul primit fusese provocat de o contaminare neintenționată. Prin urmare, sportiva de 25 de ani a revenit cu forțe proaspete pe teren.

Cea mai bună clasare a sa a fost la simplu. Mai exact, este vorba de locul 21 mondial, pe care l-a ocupat în în ianuarie 2020. De-a lungul timpului, din Ucraina a câștigat trei titluri la simplu pe circuitul WTA.

De asemenea, Dayana Yastremska are în palmaresul personal trei titluri la simplu. Mai mult decât atât, a primit trei titluri la dublu pe circuitul ITF.