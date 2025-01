Frumoasa prezentatoare de la Antena 1 și-a speriat groaznic tatăl: „Era o perioadă cu multe cazuri de copii furați”. Exclusiv

Camelia Bălțoi, frumoasa jurnalistă de la Antena1, a dezvăluit care a fost cea mai mare boacănă pe care a făcut-o, copil fiind. Într-o perioadă în care copiii erau răpiți de pe stradă, ea a plecat din fața blocului să se dea într-un leagăn. Tatăl ei a găsit-o, într-un final, dar s-a speriat îngrozitor.

Camelia Bălțoi, cel mai sincer și deschis interviu

Cunoscuta jurnalistă Camelia Bălțoi și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația cu regizorul Florin Botea, relație care s-a terminat cu mulți ani în urmă. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa jurnalistă a rememorat cele mai dificile momente din viața ei.

Chiar dacă viața ei n-a fost mereu una simplă, cunoscuta jurnalistă de la Antena 1 a reușit să treacă, mereu, peste toate greutățile. În ciuda mediului în care lucrează și trăiește, Camelia Bălțoi recunoaște că încă mai crede în oameni, chiar dacă are parte de multe dezamăgiri.

Camelia Bălțoi și-a speriat groaznic tatăl

a fost, așa cum singură declară, un copil cuminte. Asta nu înseamnă că n-a dispărut, într-o zi, din fața blocului, într-o perioadă în care foarte mulți copii erau răpiți de pe stradă. Atunci tatăl e s-a speriat groaznic. Aflăm, de asemenea și care a fost relația dintre Camelia și Simona, sora ei.

„Am fost un copil preocupat de școală, nu îi prea deranjam pe ai mei. Să zicem că îmi amintesc când m-am jucat, în fața blocului, cu copiii și am plecat, fără să anunț, la câteva scări depărtare. Tata s-a speriat crunt pentru că, în România, era o perioadă cu multe cazuri de copii furați. M-a găsit, într-un final, dându-mă senină într-un leagăn și mi-a ținut o prelegere…

Îmi plăcea mult să „prezint” știrile la masa din sufragerie, iar ea să mă asculte. La final, îmi spunea ce era bine, ce era rău. Când era vorba de a face ceva, sfatul ei conta mult, mă convingea să îndrăznesc.

Ea a fost mereu mai curajoasă, e mai hotărâtă în deciziile pe care le ia în viață. Și, deși eu sunt cea mare în buletin, dacă ne vezi, poți spune că eu sunt cea mică. Ea e mai înaltă și vânjoasă”, ne povestește Camelia Bălțoi, în exclusivitate pentru FANATIK.

Camelia Bălțoi este recunoscătoare părinților: „Tata a fost acasă să mă apere de zgomotele fioroase ale copilăriei”

Mama Cameliei Bălțoi a fost profesoară iar tatăl ofițer și amândoi părinții i-au fost un real sprijin. Frumoasa prezentatoare de la Antena1 își aduce aminte că primul ei salariu a fost de 4 milioane de lei vechi, bani pe care a început să-i câștige încă din perioada liceului.

„Au știut amândoi să fie părinți excelenți. Am crescut într-un mediu normal de familie. Ai mei și-au împărțit atribuțiile și ne-au învățat reguli sănătoase de viață. Cu mama am ascultat pentru prima oară Ceaikovski, cu tata am învățat să tai plăci de parchet.

Mama mi-a pus stiloul în mână, tata a fost acasă să mă apere de zgomotele fioroase ale copilăriei. Și acum e la fel, pe mama o sun să îi spun ce am pe suflet, cu tata discut politică.

Am fost prezentatoarea liceului. Lucram, deja, la televiziunea locală și cam toți mă știau. Tunsă bob, mă întrebau ce salariu am la televiziune. Câștigam 4 milioane de lei vechi, la vremea aceea. Suficient să îmi plătesc cărțile pentru școală sau biletul pentru excursia cu colegii, în Grecia. Da, și atunci îmi plăceau cartea și călătoriile. În rest, cred că eram sociabilă”, ne spune Camelia Bălțoi, în exclusivitate pentru FANATIK.

Camelia Bălțoi recunoaște: „Florin a fost parte din drumul meu în viață”

Cunoscuta prezentatoare de la Antena1 ne dezvăluie faptul că la grădiniță s-a îndrăgostit de primul băiat din viața ei. Chiar dacă s-au despărțit de aproape 10 ani, cu drag despre Florin Botea, omul cu care a împărțit și binele și răul mult timp.

„Florin a fost parte din drumul meu în viață. Îi sunt recunoscătoare pentru momentele foarte frumoase, iar finalul relației a adus o altă direcție, m-am schimbat foarte mult.

La momentul relației, a fost un plus faptul că lucram în același domeniu, pentru că înțelegea despre ce vorbesc. Nu mai suntem împreună de aproape 10 ani, s-au întâmplat multe alte lucruri cu viața mea de atunci”, declară Camelia Bălțoi, în exclusivitate pentru FANATIK.

Camelia Bălțoi gătește de nevoie

Camelia Bălțoi recunoaște, cu sinceritate, că factorul genetic este responsabil sută la sută de felul în care arată ea. Spune că poate mânca orice, la orice oră și că gătește doar de nevoie, mai ales dulciuri.

„Nu-mi place să gătesc, dar, de nevoie, fac și asta. Am fost surprinsă să descopăr că îmi ies prăjiturile foarte bine. Le-am dus într-o zi colegilor, la redacție, o plăcintă de mere. S-a mâncat în cinci minute. Trebuie să le duc și clătite, le-am promis.

Am un viciu, cafeaua. Îmi place să ies cu prietenii la cafele. De fapt, îmi place să vorbesc mult. O cafea e cea mai bună scuză”, ne povestește Camelia Bălțoi.

Camelia Bălțoi este un om asumat: „Cred în oameni”

„Cred că despărțirile au fost cele mai grele. De orice fel. Eu cred în oameni, le dau credit. Nu aplec urechea în stânga și-n dreapta. Îmi place să îmi fac propriile păreri despre fiecare și, uneori, ajung la deziluzii. Dar fiecare se comportă cum poate și simte. Merg mai departe cu gândul că mai am atâtea de experimentat… Viața ne rezervă surprize”, recunoaște Camelia Bălțoi.