Frumusețea fotbalului: plecat în vacanță, a dat probe și acum e coleg cu foști jucători de Barcelona sau Manchester United

Jordan Michael, da, un nume care scris invers este la fel ca al celebrului baschetbalist, este junior al clubului Palmeiras și are o poveste extrem de interesantă în spate.

Cum a ajuns un tânăr de 15 ani la Palmeiras, după ce a plecat în vacanță cu familia. Acum e coleg cu jucători care au fost la Manchester United sau Barcelona

Acesta a crescut în Statele Unite, unde a practicat fotbalul încă de la o vârstă fragedă. Acolo a fost legitimat la juniorii celor de la New York City FC, iar anul trecut, când se afla în Brazilia, în vacanță, cu părinții săi, a dat probe la Coimbra Sports, un club din „țara cafelei”, totul fiind mai mult sub formă de distracție, fără a fi vreo așteptare reală.

Totuși, el a reușit să impresioneze și a fost păstrat la echipă, iar după un an petrecut acolo, a ajuns să joace pentru Palmeiras. Scouterii gigantului din Brazilia l-au remarcat pe Jordan Michael, care e mijlocaș, și l-au adus la echipă. Acum el se pregătește cu seniorii și își urmează visul, de a fi fotbalist profesionist.

La Palmeiras sunt nume importante în lot, jucători care au fost la . Astfel, Jordan Michael, la doar 15 ani, are șansa de a se antrena alături de Andreas Pereira – ex Manchester United, Vitor Roque – ex Barcelona, Felipe Anderson – ex Lazio și West Ham, și Paulinho – ex Bayer Leverkusen.

Nume predestinat pentru succes, cred fanii. Cum au comentat după ce au văzut povestea tânărului fotbalist

, povestea tânărului jucător a atras reacții din partea suporterilor. Unii cred că acesta este predestinat să fie un sportiv de succes, datorită numelui: „Numele însuși este o oarecare certitudine a faptului că o să ajungă mare!”, a scris un fan, iar altul a fost pus pe glume: „Chelsea, atenție la acest copil, că dacă nu vă grăbiți o să vină Real Madrid cu o ofertă uriașă”.

în campionat și este pe primul loc, cu 61 de puncte, după cele 28 de etape jucate, Echipa se află la egalitate de puncte cu Flamengo și speră că va reuși să cucerească al 13-lea titlu din istoria echipei. În Brazilia, sezonul se încheie la finalul anului calendaristic, iar acum mai sunt de jucat 10 etape, bătălia fiind una foarte strânsă pentru câștigarea trofeului.