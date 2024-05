. În timpul partidei au avut loc și câteva contre între vedetele celor două echipe. La FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a explicat tensiunile dintre Mitriță și Băluță.

“Frustare!”. Sorin Cârțu explică tensiunile dintre Mitriță și Băluță din timpul meciului U Craiova – FCSB 2-0

Tensiunile dintre Mitriță și Băluță au început înainte de faultul dur de aseară, când jucătorul lui FCSB a lua galben în minutul 81. Cei doi au avut o dispută pe tema alegerii făcute de mijlocașul campioanei, atunci când a decis să semneze cu formația lui Gigi Becali.

Sorin Cârțu susține că a mai existat și o discuție legată de bani. Se pare că dacă Băluță alegea să revină la Universitatea Craiova, acesta trebuia să discute cu Mitriță și să împartă prima de instalare cu el.

“Un fault de frustrare. A fost o atitudine frustrantă a lui Băluță. A fost și huiduit aseară la fiecare atingere de balon și ce i-a mai strigat și galeria. Asta a fost și atitudinea publicului și așa au decis să pedepsească deciziile lui Băluță.

El și-a ales ce voia și drumul lui în viață. Uite că a reușit. S-a dus la o echipă unde a ieșit campion. E și o chestie mai veche de-a lor.

S-a mai întâmplat când Mitriță juca la Viitorul și Băluță era la Craiova. A fost un meci jucat la Chiajna. Am avut discuții cu el atunci, pentru că se expunea la cartonaș roșu.

Ei în particular știam că sunt prieteni, se mai întâlnesc și mai discută. Poate s-a întâmplat ceva în ultimul timp atunci.

Eu știam din culise că a fost vorba și despre o primă de instalare pe care să o negocieze cu Mitriță. Și lui Băluță i s-au oferit condiții bune, nu a fost tratat superficial.

Decizia lui trebuie mai puțin să fie discutată. Fiecare are decizii personale. Și s-a gândit la viitorul lui, la familia lui. Așa e la profesioniști”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Băluță, despre discuțiile cu Rotaru și Mitriță când și-a anunțat transferul la FCSB

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, .

“(n.r. Le-ai spus că semnezi cu FCSB la botez, la Mitriță?) Sincer, nu mă așteptam să nu mă înțeleagă! Dar nu o să regret niciodată. Am trecut prin multe, mai ales de atunci până în momentul ăsta. Am învățat destul de multe.

Nu, (n.r. nu a mai vorbit cu Mihai Rotaru de atunci) și nici nu-mi doresc să mai am vreodată o discuție. Am rămas dezamăgit de ce am auzit la televizor în acea perioadă.

(n.r. despre banii pe care Craiova îi dădea la semnătură și care trebuiau împărțiți cu Mitriță) Inițial nu au fost bani la semnătură. A fost vorba de un contract fără bani la semnătură. Doar salariu, banii la semnătură au apărut, așa, pe parcurs.

Mihai Rotaru nu a vrut să-mi dea bani la semnătură, nu avea nicio legătură cu jocurile. Eu am familie, am doi copii acasă, dânsul a fost la nunta mea și nu poți să spui niciodată asemenea lucruri despre mine.

Cu el (n.r. Mitriță) s-a rupt orice fel de legătură de când am semnat cu FCSB! Nu mai contează, nu mă interesează. A fost o discuție, dar nu mai dau curs acum. Asta a fost”, a declarat Alex Băluță în exclusivitate pentru FANATIK.

