Frustrare maximă după proba la sol la JO din Paris. Sabrina Voinea, dezamăgită: „Știam că merit o notă mult mai mare!”

Sportiva româncă a obținut nota finală 13.700, la fel ca Ana Bărbosu.

Reacția sportivei românce a venit imediat. Sabrina s-a arătat extrem de dezamăgită de nota primită,

Sabrina Voinea, moment de frustrare la finalul probei la sol: „Știam că merit o notă mult mai mare!”

După o clasare pe locul 5, Sabrina Voinea a reacționat în privința notei primite după finala de la sol. Gimnasta consideră că a făcut o probă mult mai bună față de cele de la precedentele turnee.

„După cum ați văzut, la bârnă a mers puțin mai slab. Apoi m-am adunat foarte bine la sol, mi-am făcut solul cât am putut de bine. Mi-au ieșit liniile acrobatice, mi-a ieșit toată artistica.

Cred că a fost cel mai bun sol. A fost mai bun decât la Europene și Mondialele de anul trecut. Nici nu știu exact ce să vă spun că s-a întâmplat. Și americanca a contestat și a mărit nota. În schimb, mie nu.

„S-au schimbat clasamentele de prea multe ori!”

Am făcut cât am putut de bine, nu am ieșit din covor.. Nu știu să vă spun. Cel puțin eu nu am auzit nimic, să zică că m-a penalizat acolo sau acolo.. Și eu știu foarte bine cum am făcut solul.

Știu că nu am ieșit afară din covor, m-am îndreptat pe liniile acrobatice și mi-a ieșit destul de bine. Artistica mi-am făcut-o cât am putut de bine. Știam că merit o notă mult mai mare.. S-au schimbat clasamentele de prea multe ori”, a declarat Sabrina Voinea, la zona mixtă.

Notele primite de sportive la proba de la sol au fost următoarele:

Manila Esposito – 12.133

– 12.133 Rebeca Andrade – 14.166

– 14.166 Yushan Ou – 13.000

– 13.000 Rina Kishi – 13.166

– 13.166 Ana Bărbosu – 13.700

– 13.700 Alice D’Amato – 13.600

– 13.600 Simone Biles – 14.133

– 14.133 Sabrina Voinea – 13.700

– 13.700 Jordan Chiles – 13.666 (13.766 după contestaţie)

Reacții negative și după proba de tenis de masă. România, eliminată: „E dezamagărie mare!”

România a fost eliminată după ce a pierdut în fața Indiei la tenis de masă. Reprezentativa noastră a cedat cu scorul de 2-3, iar reacțiile ce au urmat nu au fost tocmai bune.

„Din păcate, diferența s-a făcut după primele două meciuri. Știam că va fi un meci foarte dificil împotriva lor, de fiecare dată am avut meciuri strânse. Din păcate, nu ne-a ieșit din prima.

Au condus 2-0, după am încercat să revenim, dar știam că dacă ajungem la 2-2 e deficil. Aveau mai multă experiență, jucau mai mult împreună. Acum nu mai acum cum să dăm timpul înapoi. E dezamagărie mare, trebuie să învățăm din aceste greșeli.

Sunt tare dezamăgită. Nu pot exprima prin cuvinte cum mă simt. Nu vreau să accept situația, dar am foarte multe de învățat de la Jocurile Olimpice din Paris. Mă motivează, mi-a dat o ambiție în plus față de ce am făcut.

Nu am niciun regret legat de aceste Jocurile Olimpice. Am lăsat totul deopate și am făcut totul pentru tenisul de masă. A fost o învățătură. Trebuie să mă antrenez mai mult.

Din păcate, mai sunt și niște jucătoare care au și ele clasament bun. Două dintre ele sunt în top 30 mondial. Trebuie să acceptăm că am avut o zi mai slabă și au avut ele o zi mai bună.

Cum am spus și înainte, nu voi renunța la visul meu cel mare. Mai am 4 ani la dispoziție și sunt convinsă că visul meu va deveni realitate”, a declarat Bernadette Szocs, după eliminarea României de la Jocurile Olimpice.