„Frustrare!” Mesajul lui Ionuț Radu, după accidentarea care l-a făcut să rateze Turcia – România. Niciun cuvânt despre națională!

Ionuț Radu a reacționat după accidentarea suferită în meciul lui Celta Vigo și a transmis un mesaj fanilor. Portarul României a oferit detalii despre starea sa medicală.
Alex Bodnariu
23.03.2026 | 19:51
Frustrare Mesajul lui Ionut Radu dupa accidentarea care la facut sa rateze Turcia Romania Niciun cuvant despre nationala
Mesajul lui Ionuț Radu la o zi după accidentarea suferită. A evitat să vorbească despre meciul cu Turcia!
Naționala României a primit o lovitură cruntă cu doar câteva zile înainte de barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială. Ionuț Radu, portarul care urma să fie titular, s-a accidentat în ultimul meci jucat pentru Celta Vigo, iar Mircea Lucescu a fost nevoit să îl cheme de urgență pe Laurențiu Popescu, de la Universitatea Craiova. Radu a postat un mesaj pe contul său de social media, în care a vorbit despre problemele sale medicale, însă nu a scris nici măcar un cuvânt despre ratarea convocării la prima reprezentativă.

Veste teribilă pentru naționala României. Ionuț Radu ratează barajul cu Turcia!

În minutul 60 al duelului pe care Celta l-a pierdut cu 3-4, deși a condus cu 3-0 în fața lui Deportivo Alavés, Ionuț Radu a acuzat probleme medicale. Acesta s-a întins pe gazon, iar medicii au pătruns pe suprafața de joc pentru a vedea care este starea portarului român. Totuși, goalkeeperul a reușit să ducă partida până la final.

Din păcate însă, Ionuț Radu nu va reuși să joace cu Turcia. Portarul român a fost luat pe brațe la finalul meciului cu Deportivo Alavés și, cel mai probabil, va avea nevoie de o perioadă de refacere, întrucât pare să fie vorba despre o leziune musculară. Interesant este că goalkeeperul a ales să rămână între buturi, deși era accidentat.

Mircea Lucescu a decis să îl înlocuiască pe Ionuț Radu cu Laurențiu Popescu. Vestea nu este una deloc bună, întrucât recent și Mihai Popa, de la CFR Cluj, a ratat convocarea la prima reprezentativă tot din cauza unei accidentări. Mai mult, Ștefan Târnovanu a fost lăsat în afara lotului, întrucât nu are suficiente meciuri în picioare.

Mesajul lui Ionuț Radu la o zi după accidentarea suferită

La o zi după accidentarea suferită, Ionuț Radu a postat un mesaj pe Instagram. Portarul celor de la Celta Vigo și-a cerut scuze fanilor pentru înfrângerea suferită și a dat de înțeles că în perioada următoare va face investigații medicale. Totuși, nu a scris nici măcar un cuvânt despre faptul că va rata meciul cu Turcia din barajul pentru Cupa Mondială.

„Nu există nimic de spus care să justifice căderea pe care am avut-o ieri, decât să ne cerem scuze și să lăsăm acest moment în urmă. Vom face ca această frustrare să fie combustibilul care ne va împinge în meciurile următoare! În perioada următoare voi face investigații medicale pentru a afla exact gravitatea accidentării și pentru a începe recuperarea. Vă mulțumesc pentru mesajele de susținere!”, a scris Ionuț Radu pe Instagram.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
