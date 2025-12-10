FCSB l-a ratat pe Lindon Emerllahu: „Semnează luni pe 500.000 de euro pe an!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Povestea transferului lui Lindon Emerllahu s-a încheiat. CFR Cluj a primit o ofertă mult mai bănoasă din Ucraina pentru mijlocașul kosovar, pe care a și acceptat-o. Fotbalistul și-a dat și el acordul, iar luni urmează să facă vizita medicală la noua echipă. Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirmat mutarea pentru FANATIK.

Lindon Emerllahu se transferă în Ucraina! Toate detaliile mutării

Lindon Emerllahu va juca ultimul său meci pentru CFR Cluj vineri, pe teren propriu, în fața nou-promovatei Csíkszereda. Imediat după, fotbalistul va merge în Ucraina pentru a face vizita medicală la noua sa echipă, Polissya Zhytomyr.

FANATIK a aflat toate detaliile mutării. Suma pe care CFR Cluj o va încasa în schimbul transferului jucătorului din Kosovo se ridică la 1,5 milioane de euro. Mai mult, ardelenii vor păstra și un procent de 15% dintr-un eventual transfer ulterior.

. Fotbalistul din Kosovo va avea un salariu uriaș la Polissya Zhytomyr. Acesta va câștiga anual 500.000 de euro. De asemenea, în contract au fost incluse și bonusuri, iar veniturile sale pot urca până la 600.000 de euro.

Neluțu Varga, prima reacție după înțelegerea cu Polissya Zhytomyr

Neluțu Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a confirmat pentru FANATIK mutarea lui Lindon Emerllahu în Ucraina. Omul de afaceri a precizat că fotbalistul va merge luni la noua echipă pentru a face vizita medicală, iar dacă toate analizele ies în ordine, părțile vor semna contractul.

„Ne-am înțeles cu cei de la Polissya, a acceptat și Lindon să meargă în Ucraina pentru că salariul este foarte tentant pentru el. Va câștiga 500.000 de euro plus bonusuri. Eu sunt mulțumit cu suma pe care ne-au dat-o și mi se par niște oameni foarte serioși. Luni merge să facă vizita medicală. Apoi va semna și va fi jucătorul ucrainenilor”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

FCSB i-a vrut pe Emerllahu și Louis Munteanu la pachet

FCSB a forțat în ultimele zile transferul lui Lindon Emerllahu, însă Gigi Becali nu a fost dispus să plătească 1,5 milioane de euro pentru fotbalist, așa cum ardelenii au cerut de la bun început. Mai mult, roș-albaștrii au fost chiar dispuși să îl transfere pe kosovar la pachet cu Louis Munteanu, însă Varga a refuzat.

FANATIK a scris încă din luna noiembrie despre interesul ucrainenilor de la Polissya Zhytomyr pentru mijlocașul celor de la CFR Cluj. Până la urmă, FCSB a ratat mutarea, iar oficialii campioanei României sunt acum nevoiți să se reorienteze dacă vor să își întărească linia mediană.