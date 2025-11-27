FSV Mainz, adversara de 157 de milioane de euro a Universității Craiova în Conference League. Cum pot trece oltenii de penultima clasată din Bundesliga. Raport Wyscout

ADVERTISEMENT

FANATIK a analizat raportul Wyscout al celor de la FSV Mainz, adversara Universității Craiova din Conference League, etapa a 4-a a fazei ligii. Pentru o analiză relevantă, au fost luate în calcul ultimele 10 meciuri jucate de formația germană în toate competițiile. Indisciplina, care a dus la un număr record de cartonașe roșii, dar și lipsa de creativitate pe atacul pozițional au dus-o pe Mainz pe penultimul loc în Bundesliga. Universitatea Craiova – Mainz se joacă joi, 27 noiembrie, de la ora 19:45.

FSV Mainz are al 4-lea cel mai valoros lot în Conference League și victorii pe linie în faza ligii. Dar adversara Universității Craiova este penultima în Bundesliga

Cu o valoare totală de 157,78 milioane de euro, conform Transfermarkt.de, FSV Mainz are al patrulea cel mai valoros lot din faza ligii Conference League. Nemții sunt depășiți doar de Crystal Palace, Fiorentina și Strasbourg. Mai mult, Mainz a început perfect competiția europeană, cu victorii pe linie în cele 3 partide disputate.

Omonia Nicosia, Zrinjski Mostar și Fiorentina sunt echipele pe care le-a învins Mainz în faza ligii din Conference League. În schimb, formația pregătită de Bo Heriksen are mari probleme în Bundesliga. O singură victorie în 11 etape disputate, pe 20 septembrie, 4-1 pe terenul celor de la Augsburg. În ultimele 10 partide disputate, cele din care s-a făcut raportul WyScout, Mainz are 3 victorii, toate în Conference League, două remize și 4 înfrângeri în Bundesliga, plus un eșec în DFB Pokal, Cupa Germaniei.

21 noiembrie: Mainz – Hoffenheim 1-1 (Bundesliga)

9 noiembrie: Eintracht Frankfurt – Mainz 1-0 (Bundesliga)

6 noiembrie: Mainz – Fiorentina 2-1 (Europa League)

1 noiembrie: Mainz – Werder Bremen 1-1 (Bundesliga)

29 octombrie: Mainz – Stuttgart 0-2 (DFB Pokal)

26 octombrie: Stuttgart – Mainz 2-1 (Bundesliga)

23 octombrie: Mainz – Zrinjski 1-0 (Europa League)

18 octombrie: Mainz – Bayer Leverkusen 3-4 (Bundesliga)

5 octombrie: Hamburger SV – Mainz 4-0 (Bundesliga)

2 octombrie: Omonia Nicosia – Mainz 0-1 (Europa League)

Ce sistem de joc folosește FSV Mainz, adversara Universității Craiova din Conference League

Bo Heriksen folosește un sistem 3-4-2-1 foarte flexibil la FSV Mainz. Acesta se poate transforma foarte ușor în 5-3-1-1 pe faza defensivă și atunci când echipa are nevoie să apere un rezultat. În acest sistem, o mare importanță o au cei doi jucători de bandă, care trebuie să contribuie la ambele faze.

Mainz a avut un program foarte aglomerat în acest start de sezon, astfel că Bo Heriksen a ales să își menajeze unii dintre titulari la meciurile din Conference League. Nici măcar la partida cu Fiorentina nu a fost folosită cea mai bună formulă. Este de așteptat ca și în Bănie să fie menajați unii jucători. Pentru Mainz urmează un meci în deplasare, duminică, pe terenul lui Freiburg.

Mainz are cel mai eliminat jucător din istoria Bundesligii! Și 4 cartonașe roșii încasate în acest sezon al primei ligi din Germania

Jucătorii Universității Craiova pot lua în calcul o strategie în care să își provoace adversarii. Mainz este una dintre cele mai indisciplinate echipe din Bundesliga, dovadă cele 4 cartonașe roșii încasate pe parcursul celor 11 partide disputate în Bundesliga. La ultima partidă, 1-1 cu Hoffenheim, Dominik Khor a fost cel eliminat.

Dominik Khor a devenit în weekend cel mai eliminat jucător din istoria Bundesligii! Fundașul lui Mainz a fost eliminat în partida cu Hoffenheim și a ajuns la 9 cartonașe roșii încasate în prima ligă din Germania. I-a depășit pe Luis Gustavo și Jens Nowotny. Khor va fi cel mai probabil titular cu Universitatea Craiova, mai ales că a primit o suspendare de 3 meciuri în Bundesliga și nu există niciun motiv să fie menajat.

Care sunt problemele defensivei lui FSV Mainz, de care Universitatea Craiova poate profita

Mainz a arătat bine din punct defensiv în acest sezon de Europa League, cu un singur gol încasat în 3 partide. Nu la fel au stat lucrurile în Bundesliga, unde echipa lui Bo Heriksen are 19 goluri încasate. Robin Zentner, un portar cu talie, 1,94 metri, este titularul lui Mainz, atât în Conference League, cât și în Bundesliga. Germanul de 31 de ani a avut în general evoluții apreciate, dar ieșirile sale din poartă sunt uneori hazardate. S-a întâmplat și cu Dortmund, când a fost eliminat după un fault în afara careului la Karim Adeyemi.

Danny Da Costa și Hanche Olsen sunt, în mod normal, titulari la Mainz în linia defensivă de 3, alături de Dominik Khor. Olsen și-a dat autogol la ultimul meci de campionat, pentru ca Da Costa să înscrie și să stabilească scorul final. Asta înainte de eliminarea lui Khor. Toți 3 au raport foarte bun la dueluri câștigate, în special Olsen, cu 66 la sută. Khor are 54 la sută, iar Da Costa are 58.

În schimb, fundașii lui Mainz au cedat posesia de foarte multe ori în propria jumătate. Erori de care . De 32 de ori a pierdut Da Costa mingea în propria jumătate în acest sezon. Khor are și el 31 astfel de erori, în vreme ce Hanche Olsen a pățit-o doar de 20 de ori.

Nadiem Amiri, marele pericol pentru Universitatea Craiova

Nadiem Amiri, 29 de ani, este vedeta incontestabilă a lui FSB Mainz. Este mijlocaș ofensiv și poate scoate adversarii din joc cu mare ușurință. Este și un excelent executant de faze fixe. Amiri are 9 selecții la naționala Germaniei și a marcat primul său gol pentru „panzere” în luna septembrie, în victoria cu Irlanda de Nord, la Koln, scor 3-1.

Amiri, cotat la 20 milioane de euro, este golgheterul lui Mainz în acest sezon, cu 7 reușite. Dintre titularii lui Mainz, este jucătorul cu cel mai bun procentaj de pase reușite, 84%. Totuși, penultima clasată din Bundesliga are doi jucători mai bine cotați decât Amiri. Japonezul Kaishu Sano, 24 de ani, mijlocaș defensiv, este evaluat la 25 de milioane de euro. Este lider la capitolul mingi recuperate în cele 10 partide analizate de Wyscout, nu mai puțin de 135! Paul Nebel, 23 de ani, mijlocaș ofensiv, este cotat la 24 milioane euro. Are cele mai multe driblinguri în ultimele 10 jocuri, 17 reușite.

FSV Mainz, probleme uriașe pe atacul pozițional!

Deși are 3 jucători de +20 milioane de euro în linia mediană, FSV Mainz are un joc adesea lent și previzibil. Cel puțin pentru nivelul din Bundesliga, pentru că problemele s-au văzut mai puțin până acum în Conference League. Chiar și în Europa, Mainz a marcat doar 4 goluri în 3 meciuri din faza ligii. Și este sus mai degrabă datorită defensivei, cu doar un gol încasat.

Cei trei jucători folosiți pe postul de atacant central, Jae Sung Lee, Armindo Sieb și Nelson Weiper au împreună doar 7 goluri marcate în toate competițiile în acest sezon. Patru dintre ele în ultimele 10 meciuri, cele analizate de WyScout. Nu au nici prea multe șuturi pe spațiul porții, 9 în total pentru toți cei 3 în ultimele 10 meciuri. Cu un joc exact, .