Fuego a dezvăluit secretul succesului în muzică. Ce spune despre povestea sa

Fuego este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de muzică populară, artistul dezvăluind în urmă cu foarte puțin timp care este secretul succesului său în muzică. Vedeta și-a spus povestea chiar în mediul online.

Prezentatorul de la TVR a mărturisit că a știut încă de la o vârstă fragedă care este drumul pe care-l vrea să-l urmeze în viață, mai ales că auzea în stânga și-n dreapta că a fost înzestrat cu un talent foarte frumos, și anume vocea sa încântătoare.

Celebrul cântăreț susține că a găsit cheia succesului în carieră prin muncă, perseverență și încredere în propria persoană. Așa a ajuns Fuego, pe numele real Paul Surugiu, să demonstreze că visele pe care le-a avut nu au fost în zadar.

Fuego, despre cheia succesului în carieră. Cum și-a îndeplinit visul

Totodată, Fuego a precizat că de-a lungul carierei nu a avut parte numai de lapte și miere, ci s-a lovit și de obstacole și uși închise. Renumitul artist a trecut prin multe greutăți, dar niciodată nu a renunțat la ceea ce iubește mai mult pe această lume.

În plus, muzicianul a crezut întotdeauna în crezul său, motiv pentru care nu s-a lăsat doborât și a luptat cu toate armele pentru pasiunea sa cea mai mare, muzica, care îi aduce cea mai mare satisfacție sufletească în momentul de față.

„Eu de mic am știut ce vreau, dar am avut clipe în care mi-am pus întrebări, în care m-am gândit dacă drumul muzicii este cel potrivit pentru mine, chiar dacă cei din jurul meu îmi spuneau că am talent.

Am avut clipe în care-am zis că renunț, că nu pot parcurge trepte atât de serioase și că n-am nici o șansă. Nu a fost așa. Eu nu sunt o poveste despre succes, să știți. Eu sunt o poveste despre muncă, perseverență și încredere în sine.

M-am încăpățânat să-mi arăt mie în primul rând că visele nu sunt în van. M-am lovit de atâtea uși închise. Am dat de greu când îmi imaginam că am reușit puțin să scot capul la lumină! Dar nu m-am lăsat! Asta e și ideea.

Atunci când, cu ardoare, credem în ceva, e bine să ne ținem de crezul nostru, oricum ar arăta șansele”, a mărturisit Fuego pe Instagram.

