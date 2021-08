Fuego a împlinit 45 de ani: ”Sunt gata să o iau din nou de la capăt”

Bucurându-se de un succes incontestabil, Fuego a dezvăluit, cu ocazia zilei sale de naștere, ce îl face fericit la 45 de ani, dar și ce îl face să meargă mai departe pe drumul pe care și l-a ales.

Fuego a împlinit 45 de ani

”Azi e ziua mea! Ce bucurie mai mare decât aceea că știu că sunt iubit de voi, sunt sănătos, am mintea pe umeri și multă putere de muncă?”, a scris Fuego pe contul său de socializare.

Mai mult decât atât, explică Paul Surugiu – Fuego, împlinirea acestei vârste l-a prins într-o postură cât se poate de bună, atât fizic, cât, mai ales, psihic.

”Fac 45 de ani! Nu-i simt deloc și sunt gata să o iau din nou de la capăt, cu aceeași forță! Am și bucurii și tristeți, am speranțe, ambiții și multă dragoste de oferit publicului meu, cel care mă răsfață de atâția ani!”, explică Fuego care face o precizare cât se poate de importantă: ”N-am suferit niciodată de complexul trecerii timpului!”.

Fuego vorbește despre marile dezamăgiri ale vieții

De-a lungul timpului, a explicat pe conturile sale de socializare, expunerea sa ca artist i-a adus nu doar bucurii, adeseori el fiind judecat, motiv pentru suferințe cât se poate de serioase.

”Am luptat și m-am lovit de multe opreliști. Am suferit mult și-am fost pe nedrept judecat. Am strâns în suflet durerea și mereu m-am regenerat pentru că am un fel de putere interioară care nu-mi dă pace să stau. Am trudit cu sânge, am dat din coate, mi-a păsat, am avut voință și răbdare”, a precizat Fuego cu ocazia împlinirii a 45 de ani de viață.

Mai mult decât atât, a mai spus îndrăgitul artist, viața artistică este cea care l-a scos la liman de fiecare dată, fie că este vorba de muzică, fie că este vorba de pictură sau de cariera în televiziune.

”Am ajuns pe mai multe capitole artistice și sunt fericit că rămâne muzica mea, de mai multe genuri, rămân emisiuni de colecție, picturi speciale, editoriale și spectacole pe care sigur oamenii și le vor aminti. Îmi doresc să fiu la fel ca până acum, voi să-mi fiți aproape și sa fiu sănătos!”, a mai spus Fuego.

Fuego, petrecere în direct, la televizor

Împlinirea celor 45 de ani de viață este prilejul pentru de a împărtăși bucuria alături de fanii săi, motiv pentru care, cu această ocazie, va apărea în direct, la televizor.

De altfel, ziua lui corespunde cu debutul celui mai nou sezon al emisiunii Teo Show, el fiind invitatul de onoare al simpaticei Teo Trandafir și al coprezentatorului emisiunii de la Kanal D, Bursucul.

”Mulțumesc tuturor celor care azi își vor răpi puțin din timpul lor și se vor gândi la mine! De la ora 15.00, vă aștept în direct, la Kanal D, la TEO SHOW, să celebrăm ziua mea! Iar seara, de la ora 20.00, sărbătoresc pe scena Teatrului Național din Bucuresti, cu publicul meu, într-un concert de senzație alături de Prestige Orchestra și Alesis! Vă iubesc! Sunt fericit!”, a mai spus Fuego, la 45 de ani, pe contul său de socializare.