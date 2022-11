Fuego a împodobit deja bradul de Crăciun: “Știu că pare șocant.” De ce a luat această decizie

Fuego s-a pregătit încă de acum pentru Crăciun și a împodobit deja bradul. Cântărețul a explicat de ce s-a grăbit să facă acest lucru.

De ce a împodobit Fuego bradul de Crăciun

Paul Surugiu, pe numele său real, se pregătește pentru concertele care vor urma cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Artistul a intrat în atmosfera de sărbătoare mai repede decât majoritatea persoanelor.

ADVERTISEMENT

Cântărețul de muzică ușoară a început deja și a împodobit bradul.

În cadrul unui interviu, Fuego a explicat că lunile decembrie și ianuarie sunt foarte aglomerate pentru el. Din acest motiv a început să se pregătească în avans pentru sărbători.

ADVERTISEMENT

În plus, edițiile de Crăciun pentru emisiunea Drag de România Mea, pe care o prezintă la TVR 2, au fost filmate deja, iar bradul din platou a fost împodobit din septembrie.

Fuego s-a gândit că e momentul potrivit să împodobească bradul și acasă. Îndrăgitul artist vrea să se bucure de el cât mai mult, dat fiind că va lipsi de acasă.

ADVERTISEMENT

“Am împodobit bradul în avans. Am filmat edițiile speciale de sărbători la emisiunea mea și, după ce am ajuns acasă, m-am gândit: ‘Domnule, de ce să nu îmi împodobesc eu bradul de la începutul lui noiembrie?’.

Am furat așa un pic startul și am împodobit bradul și acasă. Știu că pare șocant, dar eu am o perioadă foarte plină până la începutul anului viitor. (…)

ADVERTISEMENT

Sunt om foarte ocupat și vreau să mă bucur de bradul meu atât timp cât mai stau pe acasă”, a explicat Fuego la .

ADVERTISEMENT

Fugo a mai spus că se pregătește să plece la repetiții la Chișinău, pentru pe 2 decembrie.

Paul Surugiu nu a vrut să ia un brad natural din pădure, așa că a ales să împodobească unul artificial. Fuego a optat pentru un brad gri, pe care l-a decorat într-o singură culoare, și anume auriu.

“Mi-am împodobit bradul în ciuda cumva a celor care nu au activități mai bune de făcut.”, a mai adăugat cântărețul în cadrul aceluiași interviu.