Fuego a refuzat să fie pe scenă de Paște! Cum arătau sărbătorile în copilăria lui: ”Mirosea toată strada a cozonac și a pască!”

Într-un interviu pentru FANATIK, Paul Surugiu-Fuego vorbește cu drag de sărbătorile din copilăria sa. Spune că, pe atunci, era mare forfotă. Se pregăteau din timp, făceau curat și toată strada mirosea a cozonac și a pască.

De ce a refuzat Fuego să cânte de Paște

Pe Paul Surugiu-Fuego, Paștele îl va găsi anul acesta acasă, alături de cei dragi. Spune că a refuzat să fie pe scenă. Pandemia i-a oferit această lecție de preț, pe care și-a însușit-o pe deplin, aceea de a profita cât mai mult de momentele petrecute alături de cei dragi.

În ziua de Paște, Fuego lansează o piesă nouă și vine cu surprize la TVR 2, la emisiunea ”Drag de România mea”, pe care o prezintă în fiecare duminică la prânz.

Și-a propus ca în viitorul apropiat să realizeze două expoziții și mai multe evenimente cu picturi. Pe 15 mai își va vedea un vis împlinit, concertul de la Sala Palatului, amânat de cinci ori din cauza pandemiei de coronavirus.

Cum arătau sărbătorile în copilăria ta? Ce te bucura cel mai mult? Care este cea mai frumoasă amintire legată de sărbătorile pascale?

– de trăiri și de emoție, mai ales acum, când sărbătorile vin peste noi și când parcă, vrem sau nu să recunoaștem, suntem mai emotivi. Totul a fost frumos în copilărie! Mi-aduc aminte de tabloul idilic care era în vremea Paștelui în copilăria mea.

Mergeam la Denii și toată lumea, la bunica, avea curțile curate, avea copacii vopsiți cu var și mirosea toată strada a cozonac și a pască! Mi-aduc aminte când mergeam la udat în prima zi, cu un obicei specific în Transilvania, de fiecare obicei și de liniștea sufletului meu din acele vremuri!

Ai mei făceau curățenie generală și știu că era un chin prin Joia mare să ieșim la bătut covoarele în laterala blocului! Toată lumea era în forfotă, dar tare frumoase erau clipele când eram toți, uniți, uitând de probleme! Poate că atunci nu prețuiam suficient, dar acum văd totul cu alți ochi și mi-e tare dor!

“Nu fac nici o extravaganță. Încerc să împart cât mai multe clipe de calitate alături de oamenii la care țin enorm”

Unde petreci Paștele?

– Îl voi petrece acasă, alături de familia mea, de mama și de bunica și de prieteni apropiați. Nu fac nici o extravaganță, mă bucur de liniște și încerc să împart cât mai multe clipe de calitate alături de oamenii la care țin enorm. Am refuzat evenimente, am refuzat să fiu pe scenă de sărbători, pentru că oricum voi avea luna mai, aproape full!

Pandemia mi-a oferit această lecție de preț, pe care mi-am însușit-o pe deplin, aceea de a profita cât mai mult de momentele alături de cei care-mi sunt sprijin și bucurie. și e păcat să o irosim pe lucruri nesemnificative. Plus că-mi doresc tare mult să nu fiu cu gândul la nimic din activitate.

Îmi doresc o deconectare completă și poate, în zilele de sărbătoare, apuc să și pictez câte ceva, pentru că am noi idei și mi-am propus ca în viitorul apropiat să realizez două expoziții și mai multe evenimente cu picturi, pentru a ajunge la un număr rotund în șapte ani și anume 20 de expoziții și peste 400 de tineri sprijiniți din proiectul ART BY FUEGO.

Surprize de Paște la TVR 2

Ce surprize le-ai pregătit fanilor tăi de la TVR 2 de Paște? Dar ulterior? Cu ce mai surprinzi în sezonul 8?

– Pe 24 aprilie, în prima zi de Paște, la TVR 2, de la ora 15.00, am pregătit pentru spectatori un super concert de-al meu, de la Chișinău, alături de Orchestra Fraților Advahov și de invitați speciali, precum Adriana Ochișanu, Olga Ciolacu, Surorile Osoianu și Eugen Doga.

Vom cânta folclor autentic și desigur, piese celebre de-ale mele în două ore cu totul speciale! Sezonul 8 al emisiunii ”Drag de România mea”, continuă, până în vară. Avem pentru voi multe surprize, nume de referință, gale omagiale, provocări și teste ale sincerității, în care veți afla multe lucruri interesante, pentru nume precum Irina Loghin, Georgiana Lobonț, Mioara Velicu, Andreea Bănică și alții!

Și tot în prima zi de Paște voi lansa o nouă piesă, pe canalul meu oficial de Youtube – ”ALEASA VIEȚII MELE”, un super șlagăr! Iar seara, de la ora 20.00, la Favorit TV, vă aștept cu o super emisiune de colecție!

”Viața ne dă în fiecare zi o palmă, ne lasă lași și ne îmbie apoi din nou la trăit”

Ce reprezintă Paștele pentru tine?

– Dincolo de orice altceva, sărbătoarea aceasta aduce cu ea liniștea sufletului meu. Eu așa o văd. Și asta de când eram mic. Nu cred că este nici despre mâncare, nici despre petrecut. Pentru mine, Paștele înseamnă nevoie de liniște, înseamnă fiecare bucățică de amintire care-mi face gândul să fie în lumea lui.

Este mirosul de cozonac și gustul de drob și ouă roșii. Este bucuria de a vedea oameni dragi și desigur, momentul acela tainic pe care-l consider cel mai de preț, încă de când eram mic și mergeam la biserică, în altar.

Este vorba despre clipele de poveste de la miezul nopții, atunci când, mai ceva ca într-o spovedanie, se aude imnul ”Hristos a înviat” și o mare de oameni îl cântă, care mai încet, care mai tare, dar toți la unison. Cred că este cel mai frumos și mai cald și mai sincer cântec din toate cele pe care le știu și le-am cântat vreodată.

De asemenea, nu e cazul să facem excese de Paște. Eu unul am fost mereu cumpătat și nu mă dau în vânt după mari pregătiri de sărbători. Important, pentru sufletul meu, este să mă știu bine și la fel și pe cei din jur.

ne lasă lași și ne îmbie apoi din nou la trăit. Așa-i iureșul ei și parcă așa ne-am obișnuit și noi să o trăim, neștiind de cele mai multe ori, că există și alternative. Și cea mai bună ocazie de a experimenta una este acum, la Paște, când liniștea ar trebui să fie cuvântul de bază.

”E onorant să știi că munca ta de atâția ani nu e în van”

Ai fost în turneu de primăvară. Cum ai regăsit publicul?

– Dornic de spectacol, de muzică, de interacțiune. Vă mărturisesc că am avut o lună martie ca niciodată, plină de emoții speciale, cu multe săli pline, cu oameni dornici de a savura fiecare cuvânt al meu și muzica mea, cu momente care de care mai copleșitoare.

E onorant să știi că munca ta de atâția ani nu e în van și că cei cărora te adresezi vin să plătească bilet ca să te vadă, să te asculte și să vibreze alături de tine. Am plâns de multe ori, am râs și am încercat să fac oamenii să uite pentru două ore de toate problemele pe care le aveau acasă!

Nu e simplu să reiei lucrurile și să le faci să reintre în normal, după doi ani în care n-am avut parte de asta, dar e o bucurie că acum se poate și că fiecare clipă petrecută pe scenă este o binecuvântare! În mai, am mai programat câteva spectacole de sală.

Astfel, voi fi pe 7 mai la Ungheni, în Basarabia mea dragă, pe 17 mai, la Măcin, pe 18 mai, la Tulcea, pe 19 mai, din nou la Iași, la cererea publicului și pe 20 mai, la Bârlad! Asta e împlinirea mea cea mai puternică – aceea de a ști că oamenii mă iubesc și apreciază ceea ce fac!

Pe 15 mai, Fuego are spectacol la Sala Palatului

Spectacolul tău de la Sala Palatului a fost amânat de 5 ori. În sfârșit se va realiza! Ai emoții? Cu ce vei surprinde?

– Da, pe 15 mai, de la ora 20.00, voi concerta la Sala Palatului din Bucuresti! Firește că am emoții! Și nu orice fel de emoții, ci unele mari, pentru că e un concert așteptat, pentru că vreau să iasă ca la carte și pentru că-mi doresc din tot sufletul meu să fie o producție în care fiecare suflet venit în sală să se regăsească și să rămână uimit!

Voi trece prin mai multe stări, vor fi piese noi, dar și hituri celebre de-ale mele, cântate într-o manieră atipică, pop-simfonic, alături de peste 100 de artiști pe scenă.

Voi avea desigur, invitați speciali, câteva momente pline de încărcătură emoțională, dar și duete inedite, realizate în primă audiție! Vă fi un show la nivel, va fi așa cum mi-am obișnuit publicul în ultimii ani!

Pentru cei care mai vor să achiziționeze bilete, ultimele, o pot face pe site-ul Ticketstore sau la casa de bilete a Sălii Palatului! Iar pentru cârcotașii care mai au uneori câte ceva de comentat la adresa mea, îi poftesc la concert, să mă vadă și să vadă de ce sunt în stare pe scenă!