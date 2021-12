Cătălin Măruță, uimit în propria emisiune: „Nu știam asta”. Ce secret i-a mărturist Fuego / Video

Cu ocazia apropierii sărbătorilor de iarnă, Fuego a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro Tv. Îndrăgitul interpret a acceptat invitația prezentatorului și a povestit detalii uluitoare din viața sa. Cântărețul și-a amintit despre copilăria grea, marcată de sărăcie și a vorbit despre relația pe care o are cu mama și bunica sa.

Deși cântă, alături de Irina Loghin, celebra melodie „Împodobește, mamă bradul”, Paul Surugiu a recunoscut că nu a împodobit niciodată pomul de Crăciun. El a acceptat provocarea realizatorilor emisiunii și a făcut acest lucru pentru prima dată, totul cu un scop emoționant.

Fuego a trăit momente grele în copilărie

Paul Surugiu și-a amintit, cu tristețe, despre momentele grele din copilărie. El a locuit în gazdă, la persoane vârstnice, împreună cu familia. Uneori, mama cântărețului abia găsea banii necesari pentru a plăti chiria.

„Nu pot să uite momentele astea. Eu am luat-o de la zero, eu nu am ajuns peste noapte artist.”, a declarat artistul.

Cântărețul are o relație foarte apropiată cu mama și cu bunica sa. Pentru el, momentele în care se regăsesc cu toții sunt cele mai frumoase. De la mama sa, despre care spune că este o femeie simplă,

„Mama e totul pentru mine, că datorită ei sunt ceea ce sunt. Sfaturile ei au fost întotdeauna binevenite pentru mine. Tot timpul mama mi-a spus să nu mă schimb și să nu am fițe de vedetă și lucrul ăsta se vede pe mine, eu sunt la fel de când eram copil”, a povestit interpretul.

Cât despre bunică, femeia are 86 de ani și este cea mai mare fană a nepotului său. Femeia are pereții întregii case acoperiți de postere ale artistului.

Artistul sprijină financiar copiii bolnavi

Chiar dacă în anul 2020, din cauza pandemiei, Fuego a fost nevoit să ia o pauză de la spectacolele muzicale, interpretul și-a canalizat atenția spre o altă pasiune și anume pictura. Artistul pictează încă de la 6 ani și, de aproximativ șapte ani, donează tablourile sale în scopuri caritabile.

„Eu am un proiect caritabil care sprijină artiștii bolnavi și tinerii foarte talentați. Din vânzarea picturilor mele banii merg către ei. Am reușit în șapte ani să sprijinim aproape 400 de artiști, din România și Republica Moldova.”, a spus Fuego.

Artistul a luat această decizie deoarece , provenind dintr-o familie modestă. Pentru că în tinerețe nu a fost susținut, și-a dorit să fie un sprijin pentru tinerele talente.

„Când eram copil nu mi-a întins nimeni o mână de ajutor. Eu am făcut totul singur. Părinții nu au fost oameni bogați, noi am trăit foarte decent. Am făcut acest lucru pentru că în tinerețea mea n-am avut un sprijin și am suferit foarte mult din cauza asta”, a precizat cântărețul.

Fuego nu a împodobit niciodată un brad …până acum

Artistul a recunoscut că întotdeauna i-a privit pe cei apropiați cum împodobesc bradul de Crăciun, dar că niciodată nu a participat activ la această activitate. Prezentatorul Cătălin Măruță a fost uimit să afle că este pentru prima dată când Fuego împodobește un brad de Crăciun, iar artistul a mărturisit că și-a dorit ca primul pom împodobit să fie premiul unui concurs. Telespectatorii emisiunii, care nu pot fi acasă de sărbători, trebuie să trimită mesaje pentru mamele lor, iar cel mai emoționant va câștiga.

Cătălin Măruță, uimit în propria emisiune: „Nu știam asta”

“Poate nu o să vă vină să credeți, dat este adevărat 100%. Paul Surugiu, Fuego, nu a împodobit vreodată bradul, până la această filmare! Este pentru prima oară când Fuego împodopește un brad de Crăciun! Lucru ăsta și eu l-am aflat pentru prima dată, nu știam”, a mărturisit Cătălin Măruță, luni, în emisiuea sa de la Pro TV.

Fuego are planuri mari și speră ca anul viitor să poată susțină concertul de la Sala Palatului, pe care l-a amânat, deja, de cinci ori.