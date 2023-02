Fuego, reacție după ce Mihai Bendeac a spus despre el că e “șmecher rău”: “Nu mă cred un star și nici vreo vedetă”

Mihai Bendeac a fost impresionat de succesul lui Fuego și a ținut să împărtășească acest lucru și cu urmăritorii din mediul online. Laudele sale au ajuns și la urechile cântărețului, care a avut o reacție în legătură cu ce a spus actorul de comedie.

Fuego a reacționat după ce a fost lăudat de Mihai Bendeac

Recent, Mihai Bendeac s-a declarat plăcut surprins de succesul pe care îl are Fuego, despre care a spus că “e foarte șmecher, jur”. Actorul de comedie a fost impresionat de faptul că artistul primește atât de multe flori la concerte.

Fuego a reacționat după declarațiile lui Mihai Bendeac. Interpretul de muzică ușoară a fost întrebat, de asemenea, dacă ar accepta să urce pe scenă alături de .

Cântărețul consideră că Mihai Bendeac l-a “ridicat mai sus” decât ar fi trebuit. În același timp, Fuego nu exclude ideea unei colaborări cu actorul de comedie, mai ales că este deschis proiectelor noi. În plus, este absolvent de Actorie și are o pasiune pentru teatru, așa că nu ar spune nu unui rol.

“Mihai a avut o reacție în online cu privire la concertele mele. El mă ridica mai sus decât e cazul, pentru că eu nu mă cred un star și nici vreo vedetă, ci doar un om care face artă și o dăruiește oamenilor. Era uimit de cum vin oamenii cu flori la concertele mele.

Apoi, eu nu spun nu provocărilor de orice fel. Sunt deschis proiectelor noi, ipostazelor care să mă provoace și care să mă scoată cumva din zona de confort. Ca absolvent de actorie și om pasionat de teatru din fragedă pruncie, mă tentează ideea de a fi pe scena unui teatru interpretând un rol într-o piesă celebră.

Fiecare experiență pe care o putem trăi înseamnă un dram în plus de înțelepciune, de testare a limitelor.”, a declarat Fuego, în cadrul unui interviu acordat de curând pentru .

Ce părere are Mihai Bendeac despre Fuego

Mihai Bendeac îl admiră foarte mult pe Fuego și este impresionat de succesul său. Fostul jurat de la iUmor a văzut unul dintre concertele interpretului, fiind surprins de câte flori a primit din partea celor care îl admiră.

“M-am nimerit într-o noapte, înainte să mă culc, și am văzut treaba asta. Și am simțit nevoia s-o comentez live. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă că mie mi se pare că Fuego e foarte șmecher, jur.”, a spus actorul despre prezentatorul emisiunii Drag de România mea.

Totodată, Mihai Bendeac l-a clasat pe Fuego pe același loc cu alți artiști cunoscuți și apreciați în România, cum ar fi Ștefan Bănic Jr., Delia, Andra, Loredana și Florin Salam. Deși vorbește rar despre alte persoane publice, actorul și-a exprimat admirația pe care o are față de cântăreț.

“Îmi vine să plâng la mormânt străin (…) E șmecher omul. E și ceva religios în tot ce înseamnă Fuego. E genial, toată construcția este genială… și toate chestiile astea sunt pe bune, adică chiar vin femei cu buchete de flori.

A trecut mult timp, oprisem filmarea, dar el primește în continuare flori. Incredibil! De unde atâtea flori? Incredibil! Deci au fost flori cât a durat melodia și încă nu le-a primit pe toate. (…) Omul este o legendă, nu glumesc. Este absolut genial”, a spus Mihai Bendeac în mediul online.

Fuego nu are succes doar în domeniul muzical, ci și în televiziune. În curând, , revine la TVR 2 cu sezonul 10. De data aceasta, totul a fost realizat într-un nou decor, după cum a anunțat cântărețul.