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Fotbalistul german cu și tată nigerian, Karim Adeyemi (24 de ani), este unul dintre implanturile reușite făcute de Barcelona în această vară. El a fost adus după ce împrumutul lui Rushford nu a fost prelungit, catalanii ascultând sfatul lui Hansi Flick, care îl cunoștea din Germania.

Karim Adeyemi e noul vitezist al Barcelonei

Până acum, în 7 apariții la campioana Spaniei, Karim Adeyemi a dat 3 goluri și 3 pase decisive. La ultimul joc, 7-2 cu Racing Santander, germanul nu a marcat, dar a oferit o prestație demnă de Barcelona: opt șuturi, șase driblinguri reușite, patru ocazii create, cinci recuperări, două centrări, două penalty-uri provocate și o pasă decisivă.

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Adeyemi a impresionat prin viteza sa, el fiind deja recunoscut pentru asta. Pe când juca în Germania, Adeyemi a alergat, la un meci cu Chelsea, cu 36,7 km/h, dar există informații că reușit și sprinturi mai rapide.

„Karim are mult potențial și jocul său se va îmbunătăți, pentru că încă se adaptează la ideea noastră de joc. Nu a avut o perioadă ușoară în Germania. Este un jucător distractiv, colegii lui îl plac și este un băiat bun. Dă tot ce poate. Viteza lui este incredibilă„, a spus Hansi Flick despre el.

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Akpu e cea mai bună variantă de fufu

Fotbalistul a povestit că abilitatea de a alerga atât de repede se datorează unui aliment omni-prezent în dieta nigeriană, pe care a deprins-o de la tatăl său. Alimentul minune se numește „fufu”, dar Adeyemi mânâncă „akpu”.

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Acesta este un tip specific de fufu din Nigeria, considerat varianta cea mai tradițională și autentică a acestui preparat. În timp ce „fufu” este un termen general pentru multe preparate de tip aluat din Africa, akpu este numele specific în limba Igbo pentru fufu, realizat exclusiv din rădăcină de manioc fermentă.

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Spre deosebire de alte variante de fufu care se obțin prin simpla fierbere și pisare a legumelor proaspete, akpu presupune un proces complex. Tuburile de manioc sunt curățate și lăsate la înmuiat în apă timp de 3-4 zile pentru a fermenta. Acest proces de fermentare înmoaie complet pulpa, îi elimină compușii toxici naturali ai plantei și îi conferă un gust ușor acrișor și un miros puternic, specific.

Alimentul minute e varianta africană a mămăligii din manioc

După fermentare, pulpa este strecurată pentru a elimina fibrele dure și transformată într-o pastă apoasă. Aceasta este apoi scursă în saci, iar aluatul obținut este fiert parțial, pisat în pioane mari de lemn (moportar), fiert din nou și pisat a doua oară, până când devine o masă albă, extra-gumoasă, densă și elastică.

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În comunitățile din sudul și estul Nigeriei (în special în rândul poporului Igbo), akpu este mâncarea de suflet. Se consumă cald, modelat în bile, alături de supe nigeriene foarte consistente, dense și bogate în ulei de palmier, cum ar fi Egusi (supă din semințe de pepene măcinate).

Datorită consistenței sale extrem de dense, akpu este considerat un aliment sățios, asociat adesea cu energia fizică, nigerienii fiind recunoscuți în fotbalul mondial pentru capacitatea lor de efort deosebită și calitățile atletice ieșite din comun.

Mămăliga este cel mai bun echivalent românesc pentru fufu și akpu, fiind considerată de mulți antropologi culinari „varianta est-europeană” a acestor preparate africane, deși nu se poate spune că efectul ei este similar cu cel al consumatorilor de fufu. Ba din contra!

Fotbalistul revine la națională, după ce a ratat CM 2026

Barcelona a plătit pentru Adeyemi 22 de milioane de euro, dar Borussia Dortmund mai poate primi bonusuri de până la 9 milioane de euro, astfel că suma totală poate atinge 31 de milioane de euro. Fotbalistul a semnat un contract pe 5 ani cu Barca.

Prestațiile din acest sezon l-au readus și la echipa națională. Adeyemi nu a fost convocat de Julian Nagelsmann pentru Cupa Mondială, dar schimbarea antrenorului și venirea lui Jurgen Klopp l-a readus la lot.