Fugarul Nati Meir a fost adus în țară din Grecia. Este condamnat la 11 ani de închisoare pentru săvârșirea mai multor infracțiuni

a fost adus vineri, 27 decembrie, în România, pentru a-și executa pedeapsa de 11 ani de închisoare pentru săvârșirea mai multor infracțiuni.

Nati Meir a fost adus în România

Fugarul a fost prins la finalul lunii noiembrie în insula Rhodos, din Grecia, iar pe data de 18 decembrie, autoritățile elene au decis extrădarea definitivă a lui în România.

Recent, Ministerul Justiţiei a anunţat că, ”la data de 18 decembrie 2024, a fost primită informarea privind admiterea predării cetăţeanului Nati Meir, condamnat în România la 11 ani de închisoare cu executare şi localizat recent, pe teritoriul Greciei.

Instanţa elenă a admis definitiv predarea lui Nati Meir şi s-a solicitat întreprinderea demersurilor necesare în vederea preluării sale, până la data de 27 decembrie 2024”.

În urmă cu cinci ani, pe numele lui fiind emis un mandat european de arestare, în baza unei sentințe penale definitive date de magistrații Judecătoriei Brașov în anul 2017.

Fostul om de afaceri român de origine israeliană are de executat o pedeapsă de închisoare de 11 ani pentru săvârșirea a infracțiunilor de înșelăciune, trafic de influență și luare de mită.

Acesta este acuzat că a păcălit zeci de persoane cărora le-a promis că le va oferi locuri de muncă în Israel sau că va reuși să le scape de arest în schimbul unor sume de bani.

”Am fost agent Mossad care a fost trimis în România”

În încercarea de a scăpa de extrădare, Meir le-a spus judecătorilor din Grecia că a fost agent Mossad, serviciile secrete israeliene, trimis în România.

”De remarcat este că am fost agent Mossad care a fost trimis în România, unde am locuit 20 de ani, din 1996 până în 2016. Am putut fi ales deputat în Parlamentul României din partea Partidului România Mare (PRM) din 2004 până în 2008, în timp ce am fost şi candidat pentru funcţia de preşedinte al Parlamentului

Dar la scurt timp, după ce a fost dezvăluit statutul meu (de agent Mossad), s-a declanşat împotriva mea un „război” nemilos, acuzându-mă de infracţiuni pe care nu le-am comis niciodată”, a spus fostul politician în faţa instanţei elene, conform YNet.

Avionul cu care a fost adus în țară Nati Meir a decolat vineri, de la Atena, și în mai puțin de două ore a aterizat pe Aeroportul ”Henri Coandă”, de unde fugarul a fost dus sub escortă la penitenciarul Rahova

Fostul deputat va sta o perioadă la Rahova în carantină, iar ulterior va fi transferat la penitenciarul Codlea, unde își va executa pedeapsa de 11 ani de detenție.