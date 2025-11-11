Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o cere fostul primar

ADVERTISEMENT

Fugit în Grecia, Sorin Oprescu nu-l iartă pe Cătălin Cîrstoiu și vrea neapărat să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar.

Suma-surpriză de la care a pornit scandalul dintre Oprescu și Spitalul Universitar

Au trecut trei ani și jumătate de la momentul în care Sorin Oprescu a fugit din România pentru a scăpa de o condamnare de 10 ani și 8 luni pentru luare de mită.

Aflat în Grecia, fostul primar își continuă disputa cu Spitalul Universitar Universitar de Urgență București, pe care vrea să-l execute silit. Oprescu s-a aflat în conflict deschis cu actualul manager al spitalului, Cătălin Cîrstoiu, care l-a demis în iunie 2020 pe motiv că nu a respectat protocoalele pentru evitarea răspândirii noului coronavirus.

Sorin Oprescu, fost șef al secției de chirurgie, a contestat decizia de concediere și a câștigat, iar Spitalul Universitar a fost obligat să-i plătească salariile restante și să-l reîncadreze în funcție. Doar că fostul primar nu s-a oprit aici. El a cerut o expertiză din care rezultă că fostul angajator în mai datorează 4.980 de lei. Pentru această sumă, el a declanșat executarea silită împotriva unității medicale ”inclusiv prin poprirea conturilor bancare”.

Aflat în ”exil”, în Grecia, Sorin Oprescu și-a trimis avocații la tribunal

Conducerea spitalului a refuzat să achite și restul de bani așa că a contestat executarea silită în instanță. În septembrie 2023, Judecătoria Sectorului 5 a dat câștig de cauză . Magistrații au respins expertiza prezentată de avocatul lui Sorin Oprescu și au decis că acesta și-a primit toți banii restanți.

În iulie 2024, Sorin Oprescu și-a trimis avocatul din București să facă apel, considerând că este îndreptățit să ceară executarea silită a Spitalului Universitar pentru suma de 5.000 de lei. Procesul se judecă la Tribunalul București, iar următorul termen va avea loc în februarie 2026.

Ce se întâmplă acum cu Sorin Oprescu

Sorin Oprescu se află în Grecia din aprilie 2022, unde a fost reținut de două ori pe baza unor mandate de arestare emise de autoritățile române. De fiecare dată, justiția elenă a refuzat extrădarea, invocând condițiile din penitenciarele românești. Ultima dată, el a ajuns în fața unui judecător grec în octombrie 2025 și a fost plasat sub control judiciar.

Fostul primar este considerat drept fugar de statul român. El a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare de Curtea de Apel București la data de 13 mai 2022. Acuzațiile pentru care a fost găsit vinovat sunt: constituire de grup infracțional organizat, luare de mită și abuz în serviciu.

l-au acuzat că în perioada 2013-2015, Oprescu s-a aflat în fruntea unui grup de funcționari care condiționa contractele publice de către primărie prin plata unei șpăgi. Doar partea fostului primar era de 10% din valoarea contractului.

Fostul primar se judecă și pentru pensia specială

Sorin Oprescu are 74 de ani și este de profesie medic. Între 2008 și 2015, el a fost Primar General al Municipiului București, calitate în care a primit Ordinul Coroana României din partea Casei Regale a României. Distincția oferită pentru ”bune practici în dezvoltarea urbană a Capitalei” i-a fost retrasă după ce a fost condamnat.

De asemenea, Oprescu mai are la activ și două mandate de senator din partea Partidului Social Democrat. Anul trecut, el a dat în judecată Parlamentul României, pe motiv că i-a scăzut ilegal pensia specială. Procesul este în desfășurare la instanțele din România.