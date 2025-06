„Fugeam cu frică, am fugit toți cât am putut de tare”. Mărturia unui elev român care s-a ascuns în timpul atacului armat din școala din Austria

Un elev român a trăit clipe de coșmar în timpul atacului armat care a avut loc luni, 9 iunie, la o școală din Austria și în urma căruia au murit 11 persoane, iar alți 12 au fost răniți. Finias Ștrang, elev la școala unde s-au tras focuri de armă, a reușit să se salveze ascunzându-se și fugind din calea pericolului. Cu toate acestea, tânărul spune că nu va uita niciodată prin ceea ce a trecut.

Prin ce au trecut elevii în timpul atacului din Austria. Un elev român a povestit șocul prin care a trecut

„Eu eram în sala de sport, aveam sport cu toată clasa și deja ora se încheia și am strâns deja toate lucrurile ca să putem să mergem în pauza mare și când am strâns tot, eu cu profesoara mea de sport am vrut să ducem afară căruciorul cu lucrurile de sport și în momentul în care ea a deschis ușa au început niște oameni să strige la noi să ridicăm mâinile în sus și profesoara mea s-a panicat.

„Deja așteptam să tragă în mine”

Eu când am auzit că strigă cineva să ridicăm mâinile în sus am știut că nu e ceva bine și am luat-o la fugă spre sala din spate. Am vrut să fug spre camera aia să mă ascund pentru că am știut că ceva nu e bine. Deja așteptam să tragă în mine pentru că am știut că nu aveam șanse și doar m-am uitat o dată în spate și am văzut pe vesta lor că scrie Poliția și m-am liniștit un pic și am zis: Ok, nu e cineva rău intenționat”, a declarat Finias pentru

A fost condus împreună cu colegii către ieșirea din clădire, sub escortă, și apoi dus într-o hală din apropiere, unde li s-a spus că sunt în siguranță. După ce a ajuns în hală, elevul a aflat de la colegi că o și că în școală era sânge pe jos.

Elevii s-au speriat foarte tare, iar una dintre fete a intrat în panică și nu mai putea respira, până când a ajutat-o chiar elevul român. Ulterior, toți tinerii au fost verificați de polițiști și audiați timp de mai multe ore. Finias a mărturisit că nu se mai simte în siguranță la școală și că nu credea că este posibil ca un astfel de atac să aibă loc chiar într-o instituție de învățământ.

„Era sânge pe jos”

„Când am ajuns în hală m-a întrebat o colegă dacă am văzut-o pe profesoara împușcată și dacă era sânge pe jos și am zis că nu. Fiecare fugea cu frică, am fugit toți când am putut de tare. În momentul era voiam doar să fug și am vrut să fiu cât de departe de școală că am știut că acolo nu-i sigur.

În timp ce fugeam, o colegă a avut un atac de panică și nu a mai putut să respire și m-am oprit să o ajut și după am fugit din nou în hală. Înainte să intrăm din nou în hală ne-au controlat polițiștii dacă avem ceva la noi și apoi ne-au lăsat în hală. Am așteptat acolo cam 4 ore pentru că polițiștii tot chemau clase și interoga pe fiecare în parte. N-am crezut că există așa ceva. Acum, în momentul de față, nu mă simt în siguranță la școală”, a mai declarat Finias Ștrang.

fost elev al școlii, a intrat în clădire înarmat cu două arme și a deschis focul asupra profesorilor și a elevilor. A ucis 11 persoane și a rănit grav alte 12, după care s-a sinucis într-o toaletă a instituției. În urma tragediei, Austria a decretat trei zile de doliu național, iar miercuri dimineață, la ora locală 10:00, a fost ținut un minut de reculegere în memoria victimelor.