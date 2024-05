Etapa 37 din Premier League. Fulham – Manchester City poate aduce schimbarea liderului. Meciul se joacă acum

Etapa 37 din Premier League este penultima a campionatului Angliei și are un rol determinant în stabilirea echipei campioane. Dacă Manchester City câștigă deplasarea complicată de la Fulham, “cetățenii“ vor avea prim-planul în fața lui Arsenal.

Fulham – Manchester City, Nottingham – Chelsea, Manchester United – Arsenal și Aston Villa – Liverpool, live video online, în etapa 37 din Premier League

Ziua de sâmbătă este un adevărat regal fotbalistic, pentru fanii campionatului Angliei. Se joacă nu mai puțin de opt partide, începând cu ora 14:30. Fulham – Manchester City este meciul care deschide runda cu numărul 37, iar oaspeții au nevoie neapărată de victorie pentru o depăși pe Arsenal în clasament.

De la 17:00 se joacă șase meciuri, iar cel mai interesant este Newcastle – Brighton. Gazdele speră chiar la locul 5, deși chiar și poziția a șasea le-ar putea duce în Europa League. Totuși, Chelsea stă la pândă, iar de la 19:30 vrea să îi refuze lui Nottingham Forest șansa de a se salva matematic de la retrogradare.

Duminică are loc marele derby al etapei, Manchester United – Arsenal. Gazdele au de luat o revanșă în fața suporterilor, după umilința din , 0-4 cu Crystal Palace. Totuși, oaspeții au nevoie disperată de victorie pentru a păstra vii speranțele de a câștiga titlul. Luni, runda se încheie cu meciul Aston Villa – Liverpool.

Cine transmite la TV duelurile rundei 37 din Premier League

Cele mai interesante partide din etapa 37 din Premier League vor fi transmise la televizor pe canalele difuzorilor competiției în România, Digisport, Prima Sport și Orange Sport.

Puteți urmări desfășurarea evenimentelor și pe FANATIK.ro în format LIVE VIDEO. De aici puteți afla rapid echipele de start și tot aici găsiți clasamentul actualizat după cele mai importante evenimente.

Program și clasament Premier League

Penultima etapă din Premier League se anunță a fi savuroasă pentru fanii pasionați de fotbalul englez. Meciurile se întind pe parcursul a trei zile.

Sâmbătă, 11 mai

ora 14:30 Fulham – Manchester City ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

Fulham – Manchester City ( ) ora 17:00 Bournemouth – Brentford

Bournemouth – Brentford ora 17:00 Everton – Sheffield Utd.

Everton – Sheffield Utd. ora 17:00 Newcastle – Brighton ( Digisport 3, Orange Sport 4 )

Newcastle – Brighton ( ) ora 17:00 Tottenham – Burnley ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

Tottenham – Burnley ( ) ora 17:00 West Ham – Luton ( Digisport 4 )

West Ham – Luton ( ) ora 17:00 Wolves – Crystal Palace

Wolves – Crystal Palace ora 19:30 Nottingham – Chelsea (Digisport 3, Orange Sport 4)

Duminică, 12 mai

ora 18:30 Manchester United – Arsenal (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Luni, 13 mai

ora 22:00 Aston Villa – Liverpool (Digisport 2, Prima Sport 2)

Clasament Premier League

Cote pariuri în meciurile din etapa 37 din Premier League

Manchester City are cota 1,24 să câștige mecul cu Fulham. Remiza este cotată cu 6,10, iar victoria gazdelor are 13,00. În Newcastle – Brighton, favorite sunt gazdele cu o cotă de 1,60 la victorie. Remiza are cota 4,70, iar “2 solist“ 4,80.

Chelsea are 1,98 la victorie pe terenul lui Nottingham Forest, în timp ce o remiză este cotată cu 3,95, iar victoria gazdelor cu 3,40. Duminică, Manchester United are cota 6,80 să câștige meciul cu Arsenal. Oaspeții sunt favoriți, cu o cotă de 1,40 la victorie, iar remiza are cota 5,20.

Liverpool este cotată cu 1,72 la victorie pe terneul lui Aston Villa, formație care vine după . Victoria gazdelor are c ota 4,10, iar remiza 4,50.

Meciurile din etapa 37 din Premier League, live stream, 14:30, Digisport, Prima Sport, Orange Sport

Manchester City are o presiune imensă pe umeri, înaintea partidei de pe Craven Cotage. Dacă nu se impune, trupa lui Guardiola va păstra doar șanse infime la cucerirea titlului. “Cetățenii“ vor trebui să mizeze pe un accident al lui Arsenal pe terenul unui Manchester United aflat la pământ sau cu un Everton complet liniștit, în ultima etapă.

Lupta este încinsă și în ceea ce privește calificarea în competițiile europene. Sunt implicate în ea Tottenham, Newcastle, Chelsea și Manchester United. Dintre aceste echipe, doar Newcastle și Chelsea traversează perioade bune de formă, însă ambele au meciuri dificile în această rundă.