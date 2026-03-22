„Fumam chiștoace de pe jos”. Mitică Dragomir, dezvăluiri uluitoare: „40 de ani nu am pus băutură în gură”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Ajuns la 79 de ani, Mitică Dragomir face noi dezvăluiri uluitoare despre copilăria sa. Cum a ajuns să fumeze chiștoace găsite pe jos și care a fost întâmplarea care l-a făcut să renunțe definitiv la a mai pune băutură în gură. Totul s-a întâmplat pe când fostul șef al fotbalului din țara noastră era doar un copil.

Ce corecție i-a dat mama sa lui Mitică Dragomir după ce l-a prins că fuma chiștoace de pe jos”

Dumitru Dragomir a avut o copilărie extrem de tumultuoasă. Numai în 2026, acesta povestit la emisiunea săptămânală de la FANATIK, „Profețiile lui Mitică”, momente incredibile prin care a trecut. Cum se comporta tatăl său cu el, ce femeie caldă și bună era mama sa, cum era să se înece plus multe alte istorisiri.

ADVERTISEMENT

La ediția de luni, 9 martie, a emisiunii, , în vremurile în care nici nu împlinise 9-10 ani. Când avea 6-7 ani, tânărul Mitică s-a apucat de fumat. Cum a făcut-o? Adunând chiștoace de pe jos. Decizia sa avea să-l coste crunt. Mama sa i-a aplicat o corecție pe care nu a uitat-o nici acum. Rezultatul a fost însă unul pozitiv: Mitică nu a mai pus niciodată mâna pe țigară.

„(n.r. De ce nu ai băut niciodată? Ai pățit vreodată ceva?) Da. Am pățit. Și cu fumatul, și cu alcoolul. Când aveam vreo 6-7 ani, strângeam chiștoace de pe trotuar și făceam, din ziar … tutunul îl băgam acolo și fumam. Și m-a prins mama fumând. Mi-a luat țigara, aprinsă, și mi-a băgat-o toată pe gât. Nu am mai pus gura pe țigară toată viața. (n.r. așa, mizerabilă?) Da da”, povestește Dragomir.

ADVERTISEMENT

De ce nu a băut niciodată Dumitru Dragomir: „M-am făcut praf la 4 ani. Mi-am dat și mațele afară”

, a primit drept cadouri de la cunoscuții săi mai multe băuturi de calitate. Vorbim în special de vinuri alese din zone cunoscute ale țării. Cu toate acestea, el nu bea deloc. Tot din copilărie i se trage acest „bun” obicei. Pe când avea doar 4 ani, niște copii mai mari i-au dat să bea țuică. Dragomir spune că s-a făcut praf, fiind aproape de ceva mai grav. De atunci, a spus adio alcoolului.

ADVERTISEMENT

„(….) Iar băutura, la o pomană de Paști. Cred că aveam 4 ani. Golanii de copii mai mari, de 15, 16 ani mi-au dat să beau țuică. M-am făcut praf. Mai să mor. Mi-am dat și mațele din mine afară. De atunci, până acum 40 de ani, când am fost în Israel și mi-au spus ăia să beau ca medicament 40-50 gr de palincă la masă nu am pus gura pe băutură.

Nu am băut trei sticle de vin în viața mea. Dar de pălincă nu mă las. Nu mă las pentru că, uitați-vă, cum arăt la 80 de ani. Mai am câteva zile și fac 80 de ani. (n.r. întâmplarea de la 4 ani te-a făcut să nu mai bei?) Da, de atunci nu am mai putut suferi. Nu mai pot să beau. Și acum am oroare. Nu am fost beat în viața mea. Nici măcar pilit. Atenție, pilit, nu băut!”, mai spune Dragomir.