Funcția ascunsă de pe telefon care poate preveni accidentele rutiere. Puțini utilizatori știu să o folosească corect

Funcția de pe telefoanele mobile de care nu au auzit prea mulți șoferi. Aceasta poate preveni accidentele rutiere și este ușor de utilizat. Este recomandarea experților pentru deplasări mai sigure.

Funcția care poate preveni accidentele din trafic

Utilizarea telefonului mobil la volan este un real pericol. Numeroase accidente sunt produse din cauza neatenției șoferilor, care sunt acaparați de smartphone-uri. Experții au tras constant semnale de alarmă și i-au sfătuit pe șoferi să folosească telefonul în beneficiul lor.

Nu multă lume știe, dar smartphone-urile au . Cercetătorii de la American Automobile Association au descoperit faptul că, grație acestei funcții, milioane de persoane au evitat producerea de accidente.

Funcția salvatoare este de mult timp pe telefoanele mobile, dar puțini șoferi au auzit de ea sau o folosit-o. Experții o recomandă tuturor, mai ales celor care vor să fie mereu în siguranță atunci când pleacă la drum, fie el scurt sau lung.

și este disponibilă pe aproape toate modelele de smartphone. Unii utilizatori de telefoane o folosesc deja, fie atunci când sunt în ședinte sau când pur și simplu nu vor să fie deranjați.

De ce este utilă funcția Do Not Disturb

Do Not Disturb, așa cum îi spune și numele, este o funcție care permite telefonului să nu te ”deranjeze”. Odată activată, această blochează notificările, astfel că atenția nu îți va mai fi ”furată” când ești la volan.

Este important de menționat că vei primi în continuare notificări, dar nu vei fi alertat de ele. În schimb, în momentul în care vei dezactiva funcția, toate notificările vor fi vizibile pe ecranul principal al telefonului.

Funcția Do Not Disturb este simplu de activat, mai ales pe iPhone. Pe lângă funcția Do Not Disturb, telefoanele produse de Apple mai au și modul Drive Focus, care le permite șoferilor să fie atenți la trafic și nu la notificările de pe telefon.

Do Not Disturb este o funcție care poate preveni producerea de accidente. Chiar și așa, în urma studiului realizat, specialiștii de la American Automobile Association au ajuns la concluzia că 85% dintre utilizatorii de telefon nu știu să o activeze, în timp ce 50% dintre respondenți nici nu au auzit de ea.