Sport

Funcția pe care o ocupă Șerban, fiul unui patron din SuperLiga! Tânărul nu este străin de activitățile președintelui Nicușor Dan

Postul pe care l-a primit Șerban, băiatul unui patron cunoscut din SuperLiga. Acesta a avut mai multe contracte cu Primăria Capitalei în anii trecuți.
Alexa Serdan
17.11.2025 | 07:00
Functia pe care o ocupa Serban fiul unui patron din SuperLiga Tanarul nu este strain de activitatile presedintelui Nicusor Dan
Ce funcție ocupă fiul unui patron din SuperLiga, la Cotroceni. Sursa foto: linkedin.com / hepta.ro. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Șeful statului, Nicușor Dan, a semnat câteva decrete în urmă cu puțin timp. Iată care este, de fapt, funcția pe care o ocupă Șerban, fiul unui patron din SuperLiga. Tânărul nu este deloc străin de activitățile președintelui român.

Funcția pe care o ocupă Șerban, fiul unui patron din SuperLiga

Șerban, băiatul unui patron cunoscut din SuperLiga, a tras lozul cel mare. A primit un post important, după ce în anii trecuți a avut contracte cu Primăria Capitalei. Mai exact, este vorba de fiul lui Valeriu Iftime.

ADVERTISEMENT

Tânărul și președintele României, Nicușor Dan, nu sunt deloc străini. În perioada în care șeful statului este Primar al Capitalei, acesta a semnat contracte de aproximativ 150 de milioane de euro cu instituția din București.

Așa se face că omul care a pus țevi de termoficare în București are o legătură mai veche cu șeful statului. Potrivit presidency.ro, fiul lui Valeriu Iftime a fost numit consilier onorifc pentru Politici Economice și Sociale.

ADVERTISEMENT
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Digi24.ro
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore

Funcția ocupată de băiatul lui Valeriu Iftime, care este președintele Consiliului Județean Botoșani și președinte PNL Botoșani, este una neplătită. Decretul a fost semnat de Nicușor Dan pe 13 noiembrie și intră în vigoare pe 17 noiembrie.

ADVERTISEMENT
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Digisport.ro
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie

Cum a primit postul fiul patronului din SuperLiga

Valeriu Iftime a declarat că fiul său, Șerban, este cel mai bun din domeniul energiei. Tânărul se află la conducerea grupului de firme Elsaco care a avut un profit de 22,5 milioane de lei. De asemenea, compania s-a bucurat de o cifră de afaceri de 348,4 milioane de lei.

În plus, compania reprezintă un grup care are afaceri preponderente în domeniile apei, energiei și utilităților. De asemenea, principal obiectiv al firmei unde Șerban Iftime este manager general constă în creșterea eficienței energetice.

ADVERTISEMENT

Contactat de Botoșani News, patronul clubului local a spus că nu a jucat niciun rol în numirea băiatului său la Palatul Cotroceni. Acesta a subliniat că președintele României a primit mai multe propuneri, cu CV impresionante.

„Au fost vreo cinci propuneri. Au fost cinci oameni studiați. Aici nu am avut eu nicio influență. Pur și simplu trebuie să vezi dacă copilul are un CV bun și dacă în spatele lui se află și un dosar bine structurat”, a spus Valeriu Iftime.

Un cunoscut sportiv, în stare critică după ce a fost împușcat în plină...
Fanatik
Un cunoscut sportiv, în stare critică după ce a fost împușcat în plină stradă! Medicii luptă pentru a-i salva viața
Parcurs perfect! Naționala care s-a calificat la Campionatul Mondial cu maximum de puncte...
Fanatik
Parcurs perfect! Naționala care s-a calificat la Campionatul Mondial cu maximum de puncte și fără gol primit
Fotbalistul lui Manchester City renunță la fotbal și merge să studieze dreptul la...
Fanatik
Fotbalistul lui Manchester City renunță la fotbal și merge să studieze dreptul la Oxford. Critici dure pentru antrenamentele lui Pep Guardiola: ”Pierdeam ore întregi”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
S-a bucurat maxim după ce FC Dinamo a intrat în faliment: 'Este cea...
iamsport.ro
S-a bucurat maxim după ce FC Dinamo a intrat în faliment: 'Este cea mai mare mizerie de logo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!