Funcția pe care o ocupă Șerban, fiul unui patron din SuperLiga! Tânărul nu este străin de activitățile președintelui Nicușor Dan

Șeful statului, Nicușor Dan, a semnat câteva decrete în urmă cu puțin timp. Iată care este, de fapt, funcția pe care o ocupă Șerban, fiul unui patron din SuperLiga. Tânărul nu este deloc străin de activitățile președintelui român.

Funcția pe care o ocupă Șerban, fiul unui patron din SuperLiga

Șerban, băiatul unui patron cunoscut din SuperLiga, a tras lozul cel mare. A primit un post important, după ce în anii trecuți a avut contracte cu Primăria Capitalei. Mai exact, este vorba de fiul lui Valeriu Iftime.

Tânărul și președintele României, Nicușor Dan, nu sunt deloc străini. În perioada în care șeful statului este Primar al Capitalei, acesta a semnat contracte de aproximativ 150 de milioane de euro cu instituția din București.

Așa se face că omul care a pus țevi de termoficare în București are o legătură mai veche cu șeful statului. Potrivit , fiul lui Valeriu Iftime a fost numit consilier onorifc pentru Politici Economice și Sociale.

Funcția ocupată de băiatul lui Valeriu Iftime, care este și președinte PNL Botoșani, este una neplătită. Decretul a fost semnat de Nicușor Dan pe 13 noiembrie și intră în vigoare pe 17 noiembrie.

Cum a primit postul fiul patronului din SuperLiga

Valeriu Iftime a declarat că fiul său, Șerban, este cel mai bun din domeniul energiei. Tânărul se află la conducerea grupului de firme Elsaco care a avut un profit de 22,5 milioane de lei. De asemenea, compania s-a bucurat de o cifră de afaceri de 348,4 milioane de lei.

În plus, compania reprezintă un grup care are afaceri preponderente în domeniile apei, energiei și utilităților. De asemenea, principal obiectiv al firmei unde Șerban Iftime este manager general constă în creșterea eficienței energetice.

Contactat de , a spus că nu a jucat niciun rol în numirea băiatului său la Palatul Cotroceni. Acesta a subliniat că președintele României a primit mai multe propuneri, cu CV impresionante.

„Au fost vreo cinci propuneri. Au fost cinci oameni studiați. Aici nu am avut eu nicio influență. Pur și simplu trebuie să vezi dacă copilul are un CV bun și dacă în spatele lui se află și un dosar bine structurat”, a spus Valeriu Iftime.