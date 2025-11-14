Sport

Funcție nouă pentru Răzvan Raț la Genoa! Ce rol va avea la clubul patronat de Dan Șucu

Genoa a anunțat că Răzvan Raț va ocupa o nouă funcție în club, după modificările care s-au petrecut în ultima perioadă la gruparea patronată de Dan Șucu.
Bogdan Mariș
14.11.2025 | 21:18
Functie noua pentru Razvan Rat la Genoa Ce rol va avea la clubul patronat de Dan Sucu
ULTIMA ORĂ
Răzvan Raț are un nou rol în cadrul clubului Genoa. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Clubul Genoa trece printr-un proces de reorganizare. În ultimele săptămâni, gruparea patronată de Dan Șucu a ales un nou director sportiv, Diego Lopez fiind numit în locul lui Marco Ottolini, care a părăsit echipa și va ajunge, cel mai probabil, la Juventus. O modificare importantă s-a produs și pe banca tehnică, unde Patrick Vieira a fost înlocuit de Daniele De Rossi. În acest context, Răzvan Raț are la rândul său o nouă poziție în club.

Care este noua funcție a lui Răzvan Raț la Genoa

Gruparea din Serie A a anunțat printr-un comunicat faptul că Răzvan Raț (44 de ani) a fost numit într-un nou post. „Clubul Genoa este încântat să anunțe că Răzvan Raț a fost numit în rolul de Consilier Sportiv al Consiliului de Administrație (n.r. ‘Sports Advisor to the Board’), ca parte a procesului de reorganizare prin care trece clubul după sosirea lui Diego Lopez ca director sportiv.

ADVERTISEMENT

Un fost internațional cu o carieră distinsă atât la nivel de club, cât și la echipa națională a României, Raț a absolvit programele UEFA MIP (n.r. ‘Master for International Players’ – Master pentru Jucătorii Internaționali) și CFM (n.r. Certificate in Football Management). În noul său rol, va oferi consultanță pentru a sprijini Consiliul de Administrație al clubului și va coordona și consilia conducerea și acționarii clubului pentru a alinia strategia sportivă generală”, a transmis clubul Genoa pe site-ul oficial.

Cum a contribuit Răzvan Raț la preluarea clubului Genoa de către Dan Șucu

Răzvan Raț, care a fost numit în Consiliul de Administrație al clubului Genoa după ce Dan Șucu a preluat gruparea, a vorbit despre modul în care a făcut legătura între echipa din Serie A și omul de afaceri român.

ADVERTISEMENT
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Digi24.ro
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”

„Este adevărat, eu sunt omul de legătură. Se știe că am o relație foarte bună cu cei de la Genoa, îi știu de foarte mult timp. Am avut și alte contacte cu ei în ceea ce privește transferul lui Drăgușin, apoi încercarea de a-l împrumuta pe Melegoni. După aceea, s-a ivit nevoia clubului Genoa de a supraviețui și așa am ajuns să vin cu ideea asta pentru domnul Șucu.

ADVERTISEMENT
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut...
Digisport.ro
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii

În afară de relația mea de prietenie cu Dan Șucu, eu cred că este omul potrivit pentru a fi un patron de club. De ce? Pentru că vede business și înțelege foarte mult business-ul. Mai am și alți oameni potenți, oameni care puteau să fie în locul domnului Șucu, dar cred că am propus această afacere omului care trebuie.

Ideea domnului Șucu este de a crea sinergii între cluburi. La început, discuția era despre cum ar putea Rapid să colaboreze cu alte cluburi. Mai departe, s-a întâmplat să existe această oportunitate, să poată face această infuzie de capital și să fie acționar la un alt club”, declara fostul internațional în decembrie 2024.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu, încrezător înainte de Bosnia – România: „Nu este un meci așa...
Fanatik
Mircea Lucescu, încrezător înainte de Bosnia – România: „Nu este un meci așa dificil cum pare!”
Ionuț Radu, motivație maximă înainte de Bosnia – România: ”Confortul nostru va fi...
Fanatik
Ionuț Radu, motivație maximă înainte de Bosnia – România: ”Confortul nostru va fi când vom ajunge la Mondial”
Starul brazilian care s-a despărțit de iubita de 22 de ani. Între ei...
Fanatik
Starul brazilian care s-a despărțit de iubita de 22 de ani. Între ei este o diferență de 37 de ani
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Tricolorul pe care Radu Banciu îl vede egalul vedetei de 20.000.000 de euro
iamsport.ro
Tricolorul pe care Radu Banciu îl vede egalul vedetei de 20.000.000 de euro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!