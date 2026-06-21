Fundaș central olandez în SuperLiga României! A semnat cu o echipă de tradiție

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Petrolul a reușit să câștige lupta cu Sepsi pentru achiziționarea fundașului central olandez, Adam Zaian. Fotbalistul de 22 de ani, înalt de 1,89 metri, a jucat ultima dată la Maastricht, în liga secundă olandeză, și a rămas liber de contract la finalul sezonului.

Petrolul l-a transferat pe Adam Zaian

El va participa la cantonamentul din Polonia, acolo unde petroliștii pleacă luni, 22 iunie, pentru un stagiu de pregătire ce se va întinde până pe 3 iulie. Elevii lui Ricardo Sousa își vor stabili cartierul general, pe parcursul celor 10 zile, la Hotel Mistral Sport din Gniewino, localitate aflată în nordul Poloniei, la țărmul Mării Baltice.

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Vor face deplasarea și ceilalți opt fotbaliști transferați de Petrolul până acum: Lukas Zima (FCSB), Mark Țuțu (UTA Arad), Alejandro Bran (Alajuelense), Rodrigo Martins (Lourosa), Leo Teixeira (Felgueiras), Calal Huseynov (Arda Kardzhali), Robert Jerdea (Reșița), Lucho Vega (Leiria).

Costaricanul Alejandro Bran, cu 25 de selecții la națională, este cea mai importantă achiziție a Petrolului din această vară.

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Dongmo, Krell și Diogo Rodrigues – out și ei

De la Petrolul au plecat în această vară mult mai mulți jucători: Bălbărău, Ricardinho, Roche, Guilherme, Prce, Ignat, B. Marian, Rareș Pop, Jyry, Mateiu, Dulca, Boateng, Vali Gheorghe, Rafinha, Aymbetov și căpitanul Gicu Grozav.

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Ultimii pe lista rezilierilor sunt Danel Dongmo, Stefan Krell și Diogo Rodrigues, care nu vor merge în cantonament. Schimbarea masivă de lot de la Petrolul este dictată de insolvența în care a intrat clubul.

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Apelurile repetate la autoritățile locale, de a sprijini echipa, au rămas fără efect, iar Petrolul s-a afundat în datorii. Intrarea în insolvență ar trebui să mai reducă din acestea, iar schimbarea din temelii a lotului să reducă cheltuielile salariale.

Petrolul va miza mult pe tineri

„Vom pune accent pe jucători tineri, continuăm să încercăm să vindem fotbaliști, așa cum am făcut-o în ultimii ani, când am obținut fonduri importante din această sursă. Avem alături și câțiva oameni care au sprijinit mereu clubul, vom respecta fiecare pas din planul de insolvență.

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Eu m-am alăturat proiectului Petrolul acum trei ani, când mi s-a spus că autoritățile locale vor sprijini echipa, așa cum se întâmplă în mai toate orașele din țară. Din păcate, în ultimii cinci ani, Petrolul, care e un simbol important al orașului, nu a primit un leu din bani publici.

Dacă gruparea de suflet a ploieștenilor beneficia de 1,5 milioane de euro anual de la autoritățile locale, acum nu numai că nu aveam probleme, ci eram pe profit! Alte orașe dau și 2, și 3 milioane de euro pe an echipelor de fotbal, sprijinind astfel comunitatea și atrăgând copii spre sport ”,