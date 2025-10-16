Fundaș central surpriză la FCSB, după accidentările lui Dawa, Mihai Popescu, Chiricheș și Graovac: „Cu el jucăm”

iar FCSB ar putea însemna pentru el un capitol închis. Gigi Becali a anunțat formula inedită de fundași centrali pe care o pregătește pentru jocurile de campionat.

O nouă pereche de fundași centrali la FCSB! Gigi Becali a anunțat cine vor fi cei doi stoperi

În sezonul trecut, FCSB s-a putut baza pe trei fundași centrali extrem de solizi. Ngezana, Dawa și Mihai Popescu au fost într-o formă extraordinară și au adus „roș-albaștrilor” un nou titlu de campioană și au făcut un parcurs fenomenal în Europa League.

Cu Dawa, Mihai Popescu, Vlad Chiricheș și Graovac accidentați, Gigi Becali a dezvăluit perechea de fundași centrali cu care va juca în campionat. Alături de sud-africanul Ngezana, Ionuț Cercel va fi tras în centrul defensivei, lăsând astfel vacant postul de fundaș dreapta, acolo unde ar putea reveni .

„Jucăm cu Cercel, care el de fapt este fundaș central, și rezolvăm și problema U21. Vom juca cu Cercel și Ngezana. Ngezana la iarnă pleacă (n.r. – La Cupa Africii). Pe Chiricheș o să-l trecem în locul lui Popescu. Ne lasă UEFA să-l trecem pe listă. UEFA dă voie, FRF nu dă voie”, a declarat Gigi Becali la

De ce nu a mai jucat Vali Crețu la FCSB. „Gladiatorul” a fost nemulțumit de puținele șanse pe care le-a primit

Deși ajuns la vârsta de 36 de ani, Vali Crețu a fost unul dintre cei mai vioi jucători de la FCSB în sezonul precedent. Jocurile din trei în trei zile îl țineau în priză pe fundașul dreapta al campioanei României, iar odată cu noul sezon a început să joace tot mai puțin.

Deoarece Alex Musi a plecat la Dinamo, iar Tavi Popescu nu mai este jucător de regulă, FCSB a decis să joace cu Ionuț Cercel pentru a îndeplini regula U21, fotbalist ce evoluează chiar pe postul lui Valentin Crețu, cel de fundaș dreapta. Deși a fost folosit în meciurile de cupe europene, Crețu nu a mai avut prestațiile solide din stagiunea precedentă, iar vârsta sa a început să fie mult mai evidentă, odată cu împuținarea minutelor de joc. Fotbalistul lui FCSB a fost extrem de vehement la adresa regulii la începutul acestui sezon și a declarat chiar că această impunere a Federației Române de Fotbal îi ia dreptul la muncă.

Când revin fundașii centrali accidentați ai lui FCSB

FCSB continuă să sufere extraordinar de mult în urma acțiunilor echipelor naționale. Aproape de fiecare dată, unul dintre jucători se întoarce accidentat la echipa de club, fie că e vorba de fotbaliști români sau de străini. Mihai Stoica a anunțat că . Totodată, după ce a venit rândul lui Mihai Popescu să sufere același tip de accidentare tot în meciurile internaționale.

Cel ce va reveni cel mai devreme va fi bosniacul Graovac, urmând ca Dawa să i se alăture la începutul anului viitor. În cazul lui Mihai Popescu,