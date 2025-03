Fundașii naționalei, puși la zid de Adrian Mutu după meciurile din preliminariile CM 2026: „Puteau face mai mult!”. Lecție de tactică pentru Sorin Cârțu

România a suferit o înfrângere dureroasă în startul campaniei pentru CM 2026, . Unicul gol al meciului a venit în minutul 14, când Gigovic a reluat în poară o centrare excelentă a lui Kolasinac.

Fundașii naționalei, puși la zid de Adrian Mutu după meciurile din preliminariile CM 2026: „Puteau face mai mult!”

Adrian Mutu a analizat prestaţia fundaşilor la faza golului marcat de bosniaci, fiind de părere că fiecare om din defensivă putea face mai mult. Totuşi, “Briliantul” a remarcat în emisiunea DON Mutu calitatea fazei făcute de bosniaci şi privind poziţionarea lui Bancu, omul de lângă care a marcat Gigovic:

“Cu Bosnia, pe lângă cei doi (n.r. Raţiu şi Popescu), probabil şi Bancu putea să facă mai mult. Poate şi Niţă putea să anticipeze centrarea. Poate şi Burcă putea să închidă mai mult…

Nu aş vrea să îl contrazic pe nea Sorin (n.r. Cârţu), are ştate vechi în antrenorat, dar sunt situaţii de urgenţă în care linia nu mai contează. Te orientezi imediat şi, practic, anulezi spaţiul dintre tine şi poartă.

La centrările laterale nu cred că mai vorbim de ofsaid. Dacă tu eşti în careu, nu mai vorbim de ofsaid. Asta e filozofia mea. E foarte greu să ai un timing atât de bun între toată linia de fund, să ţii linia pe centrare laterală, când n-are sens.

“Doar portarul poate să anticipeze sau Bancu, ultimul care poate să salveze”

Când ataci frontal, ţii linia. Dar pe lateral, dacă ţii linia este avantaj pentru atacant. De ce? Pentru că spaţiul dintre linia de fund şi poartă poate fi atacat şi vârful vine cu faţa. Pe o centrare laterală, tu anulezi spaţiul.

Să vezi mingea şi adversarul. Când alergi printre linia de fund şi poartă este foarte greu. Doar portarul poate să anticipeze sau Bancu, ultimul care poate să salveze ceea ce s-a făcut greşit până la el.

Dar lucrurile se întâmplă foarte repede şi nu ai timp. Centrarea a fost foarte tare, foarte bună. Toată faza a fost bine construită. Vina este împărţită. Fiecare putea face mai mult.

“La cât de cârcotaşi suntem, la 5-1 am găsit problema, că am luat gol”

Este o chestie de concept, de defensivă. Unii le au din fabrică, unii le-au învăţat. Cu San Marino nu mai contează un gol, când ai dat cinci. A fost toată lumea mulţumită. Facem prea mare caz.

Este o presiune constantă pe naţionala noastră din partea voastră (n.r. a presei) şi a tuturor oamenilor de fotbal. Este normal, e naţionala tuturor românilor. Mai ales că pretenţiile noastre erau mai mari decât putea naţionala.

Chiar dacă a fost Bosnia, la cât de cârcotaşi suntem, la 5-1 am găsit problema, că am luat gol. Tot timpul. Am bătut 5-1, e un rezultat la care se aştepta toată lumea cu San Marino”, a spus “Briliantul” la DON Mutu.