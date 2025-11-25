Sport

Fundașul aflat la un pas de FCSB, dorit și de Universitatea Craiova: „Soluție bună”

Rivala celor de la FCSB a pus ochii pe fundașul dorit de Gigi Becali. Oficialul echipei din Bănie a făcut anunțul, la scurt timp după ce MM Stoica a confirmat tratativele.
Alex Bodnariu
25.11.2025 | 22:41
Universitatea Craiova l-a monitorizat pe jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB
Oficialii de la FCSB au anunțat în repetate rânduri că vor să se întărească în defensivă în perioada de transferuri, iar printre numele luate în calcul se află și portughezul André Duarte. Sorin Cârțu, președintele celor de la Universitatea Craiova, a declarat că fundașul s-a aflat la un moment dat și pe lista oltenilor.

FCSB, pe urmele lui Andre Duarte. MM Stoica a confirmat interesul

André Duarte a mai jucat în România la FC U Craiova. Portughezul a fost vândut de olteni în Italia, la Reggiana, pentru 900.000 de euro, iar în ultimele două sezoane a evoluat în Ungaria la Újpest FC. Acum a rămas liber de contract și poate face pasul la FCSB.

Roș-albaștrii caută un fundaș central. Mihai Stoica a spus clar că André Duarte se află pe lista de opțiuni, așa cum FANATIK a anunțat, însă campioana României negociază și cu alți stoperi, iar cel mai probabil o decizie va fi luată în săptămânile ce urmează.

Și Universitatea Craiova l-a monitorizat îndeaproape pe portughez, însă până la urmă oltenii au ales să meargă pe o altă pistă, iar acum Sorin Cârțu regretă că oficialii echipei din Bănie nu au fost mai inspirați în momentul în care au făcut alegerea și l-au ratat pe stoperul lusitan.

Andre Duarte putea ajunge la Universitatea Craiova. Sorin Cârțu regretă și acum că oltenii au ratat transferul

În 2022, oltenii au avut de ales între André Duarte și Raúl Silva, iar până la urmă Universitatea Craiova l-a adus pe brazilian. Acesta, deși a strâns câteva meciuri pentru echipa din Bănie, a plecat după doi ani la Farense, în Portugalia.

„Și noi am vrut să îl luăm la un moment dat. Din punctul meu de vedere ar fi fost o soluție bună. L-am regretat mult. A venit Silva în locul lui. Știa bine jocul. Are școala portugheză. Și noi am plecat mai demult pe ideea de a aduce de acolo fundași centrali. Majoritatea acolo sunt brazilieni”, a declarat Sorin Cârțu, conform Prima Sport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
