Fundașul aflat la un pas de FCSB, dorit și de Universitatea Craiova: „Soluție bună”

Oficialii de la FCSB au anunțat în repetate rânduri că vor să se întărească în defensivă în perioada de transferuri, iar printre numele luate în calcul se află și portughezul André Duarte. Sorin Cârțu, președintele celor de la Universitatea Craiova, a declarat că fundașul s-a aflat la un moment dat și pe lista oltenilor.

FCSB, pe urmele lui Andre Duarte. MM Stoica a confirmat interesul

Portughezul a fost vândut de olteni în Italia, la Reggiana, pentru 900.000 de euro, iar în ultimele două sezoane a evoluat în Ungaria la Újpest FC. Acum a rămas liber de contract și poate face pasul la FCSB.

Roș-albaștrii caută un fundaș central. , așa cum FANATIK a anunțat, însă campioana României negociază și cu alți stoperi, iar cel mai probabil o decizie va fi luată în săptămânile ce urmează.

Și Universitatea Craiova l-a monitorizat îndeaproape pe portughez, însă până la urmă oltenii au ales să meargă pe o altă pistă, iar acum Sorin Cârțu regretă că oficialii echipei din Bănie nu au fost mai inspirați în momentul în care au făcut alegerea și l-au ratat pe stoperul lusitan.

Andre Duarte putea ajunge la Universitatea Craiova. Sorin Cârțu regretă și acum că oltenii au ratat transferul

În 2022, oltenii au avut de ales între André Duarte și Raúl Silva, iar până la urmă Universitatea Craiova l-a adus pe brazilian. Acesta, deși a strâns câteva meciuri pentru echipa din Bănie, a plecat după doi ani la Farense, în Portugalia.

„Și noi am vrut să îl luăm la un moment dat. Din punctul meu de vedere ar fi fost o soluție bună. L-am regretat mult. A venit Silva în locul lui. Știa bine jocul. Are școala portugheză. Și noi am plecat mai demult pe ideea de a aduce de acolo fundași centrali. Majoritatea acolo sunt brazilieni”, a declarat Sorin Cârțu, conform