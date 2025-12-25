Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fundaşul “de fier” al Generaţiei de Aur le ţine pumnii “tricolorilor” în barajul cu Turcia: “Calificarea la Mondiale este maximumul pe care poate să îl trăiască un jucător”

Miodrag Belodedici a tras concluziile despre naționala României în anul 2025. Ce a spus despre „tricolori” în perspectiva barajului cu Turcia pentru calificarea la Mondial.
Mihai Dragomir
25.12.2025 | 19:05
Fundasul de fier al Generatiei de Aur le tine pumnii tricolorilor in barajul cu Turcia Calificarea la Mondiale este maximumul pe care poate sa il traiasca un jucator
Miodrag Belodedici a spus totul despre „tricolori” înaintea duelului „de foc” cu Turcia pentru calificarea la CM 2026. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Echipa națională a României a avut un an 2025 încărcat, însă anul 2026 vine cu noi provocări importante. Ce a spus Miodrag Belodedici despre „tricolori” înainte de barajul cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Miodrag Belodedici a tras concluziile despre naționala lui Mircea Lucescu la final de 2025

Naționala României a strălucit în 2024, când a ajuns până în optimile Europeanului din Germania. Anul 2025, care a reprezentat o întreagă campanie de calificare la CM 2026, nu a adus însă atât de multă fericire pe cât se aștepta.

Miodrag Belodedici, cel care a fost recompensat cu Premiul Legendei la Super Gala Fanatik 2025, a vorbit despre reprezentativa noastră și a tras câteva concluzii la final de an.

„Eu cred că nea Mircea ar putea să spună mult mai bine cum a fost acest an pentru echipa națională. Ei încearcă să țină un ritm bun, au avut niște meciuri pe care le-au pierdut, din păcate. Așteptăm să se organizeze, nea Mircea să-i pună la punct și meciurile care urmează cu Turcia și cu Kosovo/Slovacia sunt grele, mai ales că joacă și în deplasare”, a spus Miodrag Belodedici, în exclusivitate pentru FANATIK.

Miodrag Belodedici a spus totul despre calificarea la Mondiale

Ulterior, fostul mare fundaș „de fier” al naționalei, care a oferit o reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua, a spus ce ar însemna pentru actualii jucători români să ajungă la turneul final care va fi găzduit anul viitor de SUA, Canada și Mexic.

„O calificare la Campionatul Mondial e ceva… Maximul din ce poate trăi un jucător, o experiență extraordinară. Ar fi o experiență extraordinară pentru jucători să se califice!”, a mai spus Belodedici pentru FANATIK.

